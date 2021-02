Elisabetta Gregoraci vittima de Le Iene: avete visto cos’è successo?

Elisabetta Gregoraci vittima di uno scherzo de Le Iene che andrà in onda domani in prima serata: ecco cos’è successo

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più affascinanti della televisione italiana. La calabrese ha iniziato la sua carriera come modella, sfilando per stilisti molto importanti. La Gregoraci ha presto esordito in televisione in una puntata di Ciao Darwin. Successivamente ha figurato in alcune serie televisive come Il cielo in una stanza o Un medico in famiglia. La notorietà, però, arriva nel 2005, quando viene chiamata da Emilio Fede, allora direttore del TG4, per condurre Sipario e le previsioni del meteo. Nel 2011 vince il reality show Baila! in coppia con Costantino Vitagliano. Negli ultimi anni, invece, la modella e showgirl è stata al timone di Made in Sud e Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci vittima de Le Iene

La Gregoraci è stata tra le protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è stata scelta da Alfonso Signorini per arricchire il cast del reality show e la sua presenza ha dato sicuramente una scossa al programma. Nella casa più spiata d’Italia, la Gregoraci ha stretto un’amicizia ‘speciale’ con Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. Il coinquilino ha preso una bella cotta per lei, sentimento non ricambiato dalla calabrese. La Gregoraci ha deciso di abbandonare il gioco per trascorrere le festività natalizie insieme al figlio Nathan Falco.

Nei giorni scorsi, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato messaggi criptici sul suo account Instagram. Le parole della showgirl calabrese avevano destabilizzato il pubblico. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, è sempre stata composta e non ha mai dato adito al gossip. Le esternazioni pubblicate sui social cozzavano con la sua persona.

In effetti, quei messaggi non sono stati pubblicati dalla Gregoraci e solo adesso ne abbiamo la certezza. La showgirl calabrese è stata vittima di un crudele scherzo de Le Iene, programma televisivo in onda sui canali Mediaset. Lo scherzo andrà in onda domani in prima serata, ma una piccola anticipazione è stata pubblicata tra le stories di Nicolò De Vitis, autore del perfido scherzo. La burla è stata realizzata con la collaborazione di Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta. L’ex concorrente del GF VIP 5 ha pubblicato l’anticipazione tra le sue stories ed ha dato appuntamento ai suoi seguaci per domani sera. I fan non vedono l’ora di scoprire cos’è successo realmente al cellulare della Gregoraci, hackerato dalla produzione de Le Iene.