L’amatissimo e famosissimo ex cavaliere di Uomini e Donne si sposa: l’annuncio a sorpresa è appena arrivato, fantastica notizia!

Resterete davvero sorpresi quando saprete di chi stiamo parlando esattamente. A distanza di alcune ore dalla notizia della prima gravidanza dell’apprezzatissima ex corteggiatrice, siamo qui a darvi un’altra fantastica notizia. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Reggetevi forte: l’ex cavaliere si sposa! Si, avete letto proprio bene: un ex concorrente del parterre maschile convolerà a nozze. Ecco, ma di chi parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, l’ex partecipante ha deciso di fare la proposta alla sua bellissima fidanzata nel giorno di San Valentino. Proprio nel corso della feste degli innamorati, il famosissimo cavaliere ha chiesto la mano della sua compagna. E, vi anticipiamo, che proposta da favola! Chi è che non vorrebbe ricevere una sorpresa del genere? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Ecco, ma bando alle ciance: scopriamo nel minimo dettaglio cos’è esattamente successo. E, soprattutto, di chi stiamo parlando esattamente. Siete pronti? Proseguiamo nella lettura!

È stato uno dei partecipanti di Uomini e Donne che, sin dal primo momento, ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. E, seppure la sua storia nata all’interno del dating show non sia andata affatto a buon fine, l’ex cavaliere non si è mai stancato di credere nell’amore. E, dopo la chiusura definitiva della sua relazione con la famosissima dama di Uomini e Donne, il giovane è riuscito a ritrovare il sorriso accanto ad un’altra donna. I due, c’è da ammetterlo, sono diventati una coppia a tutti gli effetti da pochissimi mesi. Eppure, questi sono serviti abbastanza. Soprattutto perché, come dicevamo precedentemente, l’ex cavaliere ha deciso di chiederle la mano. Si, avete letto proprio: l’ex partecipante di Uomini e Donne si sposa. Ma di chi parliamo? Ebbene. Se vi nominiamo Enzo Capo, vi viene in mente qualcuno? Avete perfettamente ragione: è proprio lui! Dopo la storia conclusa con Pamela Barretta, dama del parterre conosciuto all’interno dello studio televisivo, sembrerebbe proprio che il campano sia riuscito a ritrovare l’amore accanto alla bellissima Lucrezia. Infatti, proprio nel giorno di San Valentino, l’ex cavaliere ha chiesto la mano della sua donna (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DA BRIVIDI). Al momento, ovviamente, non abbiamo alcuna informazione da darvi. Fino ad adesso, infatti, non sappiamo quando convoleranno a nozze. Fatto sta che il primo passo è stato fatto.

Enzo Capo e la sua bellissima Lucrezia convoleranno a nozze! Tantissimi auguri alla coppia, siete bellissimi!