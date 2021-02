L’ex concorrente di Temptation Island ha finalmente ritrovato l’amore: la dolcissima foto di coppia nel giorno di San Valentino.

È uno dei programmi più seguiti dell’estate, Temptation Island. In onda da ben sette anni a questa parte, il docu-reality di Canale 5 si propone come un ottimo espediente per tantissime coppie a mettere alla prova il loro amore. E, soprattutto, a capire se tra di loro c’è ancora sentimento. O si tratta soltanto di abitudine. A partecipare al programma di Maria De Filippi, poco meno di due anni fa, c’è stato anche questo ex concorrente. Che, nonostante sia entrato mano nella mano con la sua compagno, ne è uscito completamente da sola. A detta sua, la fidanzata ha adottato un atteggiamento poco carino nei suoi confronti. E così, dopo ben 21 giorni in villaggi completamente diversi, la coppia ha deciso di dirsi ‘addio’ per sempre. Di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, a distanza di anni dalla sua partecipazioni, l’ex concorrente ha finalmente ritrovato l’amore. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Temptation Island, l’ex concorrente ha ritrovato l’amore: la foto è dolcissima

Chi è, quindi, questo ex concorrente di Temptation Island che, a distanza di poco meno di due anni dalla fine della sua storia d’amore, ha finalmente ritrovato l’amore? Vi dice qualcosa il nome Vittorio Collina? Si, avete capito proprio bene: è proprio l’ex fidanzato della ‘fotonica’ Katia Fanelli che è nuovamente felice. Proprio nel giorno di San Valentino e, quindi, nel giorno della Festa di tutti gli Innamorati, il vocalist ha condiviso una dolcissima immagine di coppia. Non sappiamo da quanto tempo Vittoria sia nuovamente fidanzato e, soprattutto, com’è nata la sua storia d’amore, fatto sta che, da come si può chiaramente intuire, i due sembrerebbero essere davvero innamorati ed affiatati.

In occasione del giorno di San Valentino e il suo compleanno, Vittorio Collina ha condiviso questa dolcissima immagine con la sua bellissima fidanzata. Siamo davvero felici che, dopo alcuni anni, il giovane vocalist sia riuscito a ritrovare finalmente l’amore. Tantissimi auguri alla coppia!