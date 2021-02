Maria Teresa Ruta torna nella casa del GF VIP 5, confronto accesissimo con i suoi ex coinquilini: ecco le parole

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha scosso la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha superato più di ventidue nomination, ma la scorsa settimana ha dovuto arrendersi. La Ruta ha perso al televoto con Andrea Zenga e Samantha De Grenet. La sua eliminazione ha diviso il gruppo e molte colpe sono state attribuite a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due hanno condiviso gran parte dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia insieme alla Ruta. Nell’ultima settimana, però, le hanno voltato le spalle. Maria Teresa questa sera è tornata nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con i suoi ex coinquilini.

GF VIP 5, Maria Teresa Ruta torna nella casa: il confronto

Maria Teresa Ruta è tornata nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. L’ex gieffina ha dichiarato di essersi sentita tradita dai suoi compagni d’avventura. La Ruta avrebbe voluto che i suoi amici si accorgessero delle sue sensazioni prima della puntata andata in onda venerdì scorso. La conduttrice si aspettava di uscire dalla casa più spiata d’Italia, ma i suoi amici non se ne sono accorti e di conseguenza l’hanno abbandonata alla sua sorte.

Il confronto è stato molto acceso, nonostante i toni siano rimasti abbastanza pacati. La Ruta nutre un gran rispetto nei confronti dei suoi ex coinquilini, oltre che un gran bene. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno cercato di giustificarsi, dichiarando di essersi allontanati per una serie di comportanti difficili da interpretare. La Ruta ovviamente ha accolto le loro parole con il sorriso. I tre si sono dati appuntamento dopo la fine del programma. Siamo sicuri che, a riflettori spenti, i tre protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip riescano a trovare nuovamente un punto d’incontro. La loro amicizia ha fatto sognare i telespettatori e una volta usciti dalla casa potrebbero ritrovarsi.