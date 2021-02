GF VIP, Andrea Zenga usa parole dolcissime nei confronti di Rosalinda Cannavò: sentite cosa ha detto il gieffino in diretta questa sera di lunedì 15 febbraio!

Pare stia per nascere una nuova coppia nella casa del GF VIP. Questa sera di lunedì 15 febbraio è in corso una nuova puntata del reality più seguito dagli italiani. Come già sapranno tutti, il programma condotto da Alfonso Signorini non smette mai di regalare sorprese: è proprio in questi ultimi giorni è accaduto qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Un improvviso avvicinamento tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sta facendo chiacchierare tutti: è partito tutto da un bigliettino, ma entrambi si dichiaravano solo amici. Qualcosa è cambiato in pochi giorni e ad entrambi i concorrenti brillano gli occhi quando sono vicini. Ovviamente se n’è parlato in puntata questa sera di lunedì 15 febbraio: sentite le parole dolci di Andrea Zenga!

GF VIP, Andrea Zenga: “E’ stato bellissimo”, la confessione su Rosalinda

Alfonso Signorini questa sera, in diretta con il suo GF VIP, ha deciso di aprire una piccola parentesi per parlare del nuovo flirt nato nella Casa più spiata d’Italia. Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sta nascendo un amore? La risposta, ad oggi, sembra essere proprio di sì! Negli ultimi giorni i due si sono avvicinati particolarmente e proprio nelle ultime ore i due concorrenti si sono scambiati delle tenerezze che non sono passate affatto inosservate. Signorini ha chiesto in diretta ad Andrea Zenga cosa prova in questo momento ma soprattutto come sono nati quegli abbracci sul letto: le parole del gieffino sono davvero dolcissime. “Rosi era emotivamente giù ed in quel momento mi sono sentito di starle accanto, di starle vicino. E’ stato un bellissimo momento” è stata la risposta di Zenga.

Rosalinda, seppur sia particolarmente agitata vista la sua storia con Giuliano che va avanti da più di 10 anni, sembra esser davvero presa dal suo inquilino. Come andrà a finire questa storia? Non ci resta che scoprirlo prossimamente!