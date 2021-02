GF Vip, clamoroso spoiler a poche ore dalla puntata: cosa accadrà stasera, durante la diretta.

Manca pochissimo ad una nuova, scoppiettante, puntata del GF Vip. Una puntata ce si preannuncia davvero imperdibile. Durante la diretta accadrà davvero di tutto, a partire dal ritorno in casa di Maria Teresa Ruta, eliminata a sorpresa nella scorsa puntata: la concorrente entrerà per un confronto con i suoi ex coinquilini. Si parlerà, poi, della nuova “coppia” nata in casa proprio negli ultimi giorni: cosa c’è davvero tra Rosalinda e Andrea Zenga? E non mancheranno scontri, durante la puntata di stasera: la finale si avvicina e nella casa il clima è sempre più teso. Ma ci sarà anche il tempo per qualche bella sorpresa. Sapete chi la riceverà proprio questa sera? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, clamoroso spoiler a poche ore dalla puntata: sorpresa in arrivo, ecco per chi

Tutto proprio per una nuova puntata del GF Vip. Alle ore 21 e 40 di questa sera, lunedì 15 febbraio 2021, Alfonso Signorini si collegherà con la casa più spiata della tv per dare il via ad una nuova ricchissima diretta. In cui, stando a quanto è stato anticipato, ne vedremo davvero delle belle. Non mancheranno scontri e discussioni, questo è certo, ma ci saranno anche belle notizie per i vipponi. A partire dal verdetto del televoto ancora in corso: un televoto che stabilirà chi sarà il terzo finalista di questa edizione del reality. Uno tra Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta si aggiungerà a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, già finalisti ufficiali. Ma nel corso della serata ci saranno anche delle sorprese. Come sempre, per i vip, il Gf prevede delle ‘coccole’, col fine di dare loro la carica necessaria per affrontare gli ultimi giorni in casa. A chi toccherà questa sera? Come ha appena comunicato la pagina ufficiale del reality show, questa sera ci sarà una sorpresa per Stefania Orlando! Dopo la visita dell’amato papà, che ha potuto abbracciare attraverso il giardino del cucurio, cosa c’è in serbo per la bellissima concorrente? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo!

Appuntamento questa sera su Canale 5 per una nuova puntata del GF Vip 5! La finale del 1 marzo si avvicina e, ormai, tutti giocano per vincere. Chi la spunterà?