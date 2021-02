GF Vip, colpo di scena tra Rosalinda e Andrea Zenga: è successo a poche ore dalla puntata in onda questa sera su Canale 5.

Se pensavate che quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fosse l’unica coppia del GF Vip 5, probabilmente dovrete ricredervi! A quindici giorni dalla finale, infatti, sembra essere nato un nuovo flirt nella casa più spiata della tv. Un flirt del tutto inaspettato, essendo la concorrente fidanzata al di fuori della casa. Di chi parliamo? Di Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco), che negli ultimi giorni è sempre più vicina ad Andrea Zenga. Tra i due sembrava essere tutto un gioco, ma, nelle ultime ore, il loro feeling sembra sempre più intenso. A tal punto che l’attrice si è lasciata andare a delle dichiarazioni piuttosto importanti, durante una chiacchierata in veranda col figlio di Walter Zenga. Scopriamo cosa è successo a poche ore dalla puntata di questa sera.

GF Vip, colpo di scena tra Rosalinda e Andrea Zenga: cosa è successo tra i due concorrenti

È nato un nuovo amore nella casa del GF Vip? È presto per dirlo, ma tra Rosalinda e Andrea Zenga sembra esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. I due concorrenti se lo sono confidati durante una chiacchierata in piscina, qualche giorno fa. Ma cosa accadrà adesso? La situazione per Rosalinda è piuttosto complicata: la bella siciliana, infatti, è ancora legata al suo fidanzato Giuliano. Sulla sua relazione, però, Rosalinda aveva già un bel po’ di dubbi, anche prima dell’entrata in casa di Zenga. E durante una chiacchierata in veranda di qualche ora fa proprio con Andrea, Rosalinda non nasconde la sua ansia in vista della puntata di questa sera. La concorrente, però, appare molto decisa su un punto: “Io ho molto chiare le mie idee, è il modo in cui dover affrontarle la cosa complessa. Che poi, in qualsiasi modo possa affrontarle, è sempre quello”. A quanto pare, Rosalinda è arrivata ad una conclusione circa la sua complicata situazione sentimentale. E il feeling con Zenga, probabilmente, avrà accelerato la sua decisione.

“Hai le idee chiare, ma non è detto che bisogna affrontarle qui”, replica Andrea, che ha più volte sottolineato che sarebbe disposto ad aspettare Rosalinda a fine programma. Ma l’attrice ha sottolineato: “Le ho già affrontate”. Questa sera, in puntata, si parlerà senz’altro di questa vicenda. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità!