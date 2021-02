GF VIP, questa sera di lunedì 15 febbraio torna in prima serata su Canale 5 il reality condotto da Signorini: ci sarà un clamoroso ritorno in Casa, nessuno se l’aspetta. Ecco la notizia appena arrivata.

Questa sera di lunedì 15 febbraio è pronto a tornare in onda il reality condotto da Alfonso Signorini. In prima serata su Canale 5 stasera c’è il Grande Fratello VIP: sarà una puntata davvero imperdibile. Stasera si parlerà del presunto nuovo amore nato tra due concorrenti: parliamo di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che nelle ultime ore si sono scambiati delle tenerezze. Sta nascendo un nuovo amore nella casa del GF VIP? Ovviamente questa sera si parlerà di tanti altri temi: ci sarà, in particolare, un ritorno davvero clamoroso nella Casa di Cinecittà. A pochi giorni di distanza dalla sua eliminazione, ritornerà tra i suoi inquilini: siete curiosi vero di sapere cosa succederà stasera? Vi sveliamo tutto.

GF VIP, clamoroso ritorno in Casa: nessuno se l’aspetta, l’annuncio appena arrivato

Questa sera di lunedì 15 febbraio 2021 ci sarà un ritorno in Casa: il GF VIP non smette mai di stupire i suoi telespettatori! Secondo le anticipazioni rivelate da Tv Blog Maria Teresa Ruta, a pochi giorni di distanza dalla sua eliminazione, avrà un faccia a faccia con i suoi ex coinquilini. Cosa succederà in puntata? Noi siamo davvero curiosi!

Ricordiamo che venerdì scorso, 12 febbraio, la Ruta è stata eliminata a sorpresa: si trovava in nomination, come spesso è accaduto, ma il televoto ha deciso di eliminarla. Il clamoroso seguito del televoto ha lasciato senza parole il pubblico di Canale 5 ed i concorrenti: anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa ed ex gieffina, ha detto la sua. La giovane in studio si è davvero infuriata per l’accaduto: l’ex concorrente ha accusato molti di essersi accaniti contro sua mamma in maniera del tutto ingiusta. Cosa avrà da dire stasera Maria Teresa ai suoi ex compagni d’avventura? Non ci resta che attendere la messa in onda dello show!