GF VIP, chi è il terzo finalista: il pubblico da casa ha scelto chi tra Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta vola direttamente in finale, in programma il 1 marzo!

Il Grande Fratello VIP va in onda questa sera con il primo appuntamento settimanale. Il reality quest’anno ha regalato novità, sorprese e colpi di scena: per la prima volta nella storia del programma, la messa in onda è ancora in corso. Cominciato a settembre, il GF VIP doveva finire a dicembre: per intrattenere gli italiani, per regalare ancora sorprese, gli autori hanno deciso di prolungarlo. Il 1 marzo 2021 è in programma l’attesissima finale: chi vincerà questa edizione? Nella diretta di questa sera di lunedì 15 febbraio conosciamo il nome del terzo finalista! Gli altri due sono stati annunciati nel corso delle puntate precedenti: la prima a volare in finale è stata Dayane Mello, seguita da Pierpaolo Petrelli che si è scontrato con Andrea Zelletta. Proprio quest’ultimo, ex tronista di Uomini e Donne, è in lizza per diventare immune alle nomination e volare in finale questa sera. Insieme a lui, al televoto, ci sono Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi: sarà il pubblico a decidere chi dei tre è il terzo finalista del GF VIP!

Grande Fratello VIP, chi è il terzo finalista: la scelta tra Tommaso, Rosalinda ed Andrea Zelletta

Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò sono i tre concorrenti del GF VIP in lizza per volare direttamente in finale. Sarà il pubblico da casa decisivo: a chi decideranno di regalare l’immunità dalle nomination fino all’attesissima finale? La sfida è davvero ardua: i tre personaggi al televoto sono veterani della Casa più spiata d’Italia! In molti danno per scontato Zorzi in finale: l’influencer milanese è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del reality. Rosalinda ed Andrea però non sono da meno: il percorso di entrambi è stato seguito ed amato da moltissimi fan. Insomma, chi si aggiunge a Dayane e Pierpaolo e conquista il titolo di terzo finalista? Il nome scelto dal pubblico è…