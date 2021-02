Chi è Giuliano Condorelli, il fidanzato della concorrente del GF VIP Rosalinda Cannavò: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’uomo.

Una delle protagoniste indiscusse dell’edizione in corso del GF VIP è sicuramente Rosalinda Cannavò. Una delle veterane della Casa più spiata d’Italia potrebbe essere la terza finalista del reality: lo scopriremo questa sera di lunedì 15 febbraio, in puntata. La giovane si è resa più volte protagonista: ora soprattutto sta attirando le luci dei riflettori su di sé per il ‘flirt’ nato con Andrea Zenga, suo inquilino. Rosalinda fuori ha però qualcuno che la aspetta: parliamo di Giuliano Condorelli, il suo compagno con il quale durante il percorso ha anche avuto un confronto, faccia a faccia. La loro storia dura da più di 10 anni ma, se già la Cannavò aveva dei dubbi, con l’arrivo di Zenga è più che compromessa? Questo lo scopriremo sicuramente prossimamente. Intanto vi sveliamo quale curiosità su Giuliano.

Giuliano Condorelli, sapete che lavoro fa il fidanzato di Rosalinda Cannavò?

Giuliano Condorelli è il fidanzato di Rosalinda Cannavò e di lui si sa molto poco. Secondo quanto si legge sul web, è un imprenditore ed anche le sue origini, come quelle della gieffina, sono siciliane ma anche tedesche. La sua mamma è originaria della città di Aerzen mentre il papà è bolognese. Giuliano ha 27 anni ed è nato a Messina. Non si hanno molte informazioni sul fidanzato di Rosalinda Cannavò: ora che impazza il gossip del presunto flirt tra l’attrice ed Andrea Zenga, pare che Giuliano abbia disattivato il suo profilo Instagram. Prima aveva un profilo (privato) con il nome Julian Condor.

La storia tra i due è cominciata da piccoli: erano solo due ragazzini, la Cannavò aveva solo 14 anni quando ha conosciuto Giuliano. Il loro amore è sbocciato più di 10 anni fa. Il Condorelli è stato vicino alla sua compagna, oggi concorrente del GF VIP, durante i giorni più bui: il passato di Rosalinda è stato segnato da alcune esperienze brutte, così come ha spesso raccontato nel reality.