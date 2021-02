A distanza di pochissime ore dal confronto con Francesco Baccini a Live-Non è la D’Urso, Guenda Goria dice chiaramente la sua opinione.

È stata la regina indiscussa della Domenica sera, Guenda Goria. Chiamata da Barbara D’Urso nel corso della puntata del 14 Febbraio di Live, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto il tanto atteso confronto con Francesco Baccini. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Perché la giovane Goria si è confrontata con il buon Baccini? Beh, la risposta è davvero semplice. Il motivo è da rintracciare nelle dichiarazioni che Maria Teresa Ruta, in una delle dirette del GF Vip, ha svelato per la prima volta in assoluto. Secondo la versione della conduttrice, infatti, sembrerebbe che tra lei e il cantautore genovese ci sia stato un preludio di qualcosa, interrotto poi dal sopraggiungere di qualcuno. A detta di Baccini, invece, tutto questo non è assolutamente vero. Certo, il buon Francesco ha ammesso di aver conosciuto e di avere trascorso delle ore in sua compagnia, ma ha anche confermato che non c’è mai stato nulla. Due versioni contrastanti, da come si può chiaramente comprendere. È proprio per questo motivo che, nel corso dell’appuntamento di Live, Guenda ha avuto un confronto con lui. Cos’è successo? E, soprattutto, qual è stata la reazione della giovane? Scopriamo tutto!

Guenda Goria dopo il confronto con Baccini: il durissimo sfogo sui social

Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, il confronto tra Guenda Goria e Francesco Baccini, durante la puntata del 14 Febbraio di Live, è stato davvero molto duro. Dapprima da solo nello studio televisivo di Cologno Monzese per spiegare la sua verità, il cantautore genovese ha accettato che la giovane entrasse in studio. Ed ha sentito le sue ragioni. Il confronto tra i due, ve lo assicuriamo, è stato davvero molto acceso. Da una parte, infatti, c’era Guenda, che ha difeso a spadatratta sua mamma. E dall’altra, invece, c’era Baccini. Che, ad un certo punto del confronto, ha deciso di abbandonare lo studio. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa ne pensa la Goria di tutto questo? Proprio qualche ora fa, la giovane si è lasciata ad un durissimo sfogo sul suo canale social ufficiale. Attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex gieffina ha ribadito, ancora una volta, la sua opinione. Vediamo molto più da vicino le sue parole. ‘Io ieri sono stata invitata ad un confronto. Un confronto che era stato stabilito ed accettato dall’uomo in questione’, ha iniziato a dire la bella Guenda su Instagram. E dopo ha continuato: ‘Quest’uomo si è preso tutto lo spazio per poter parlare e dire la sua opinione. E non solo si è arrogato il diritto di lasciarmi fuori, ma ha anche giocato su questo’.

‘Peccato che quello che avevamo stabilito era un confronto a due’, ha concluso Guenda Goria. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, le parole sono davvero dure. Ci sarà un nuovo confronto? Staremo a vedere!