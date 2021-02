La notizia del secondo figlio per Harry e Meghan ha riempito di gioia il Regno Unito, la verità sulla reazione della regina Elisabetta.

Proprio ieri il Regno Unito ha ricevuto una splendida notizia: Harry Windsor e sua moglie Meghan Markle aspettano il loro secondo figlio. A quanto pare si sarebbe trattato di una sorpresa per la Royal Family, che non ha fatto in tempo a preparare note e dichiarazioni ufficiali. Molti si sono chiesti come avrà reagito la sovrana all’annuncio. Secondo il Daily Express, però, la regina Elisabetta e suo figlio Carlo sarebbero stati avvertiti in anticipo della meravigliosa novità. L’unica sorpresa per loro sarebbe stata la rapidità con cui la coppia ha reso nota la gravidanza, secondo quanto dichiarato dall’esperta reale Emily Andrews.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Harry e Meghan, le parole di Elisabetta sulla seconda gravidanza della duchessa

Il fatto che i Windsor abbiano saputo tutto in anticipo dovrebbe rappresentare un segnale di pace. I duchi di Sussex vorrebbero infatti invitare a rivedere la Megxit e prolungare il periodo di transizione. Esattamente un anno fa la coppia decise di lasciare Londra e i protocolli reali per trasferirsi negli Stati Uniti e rendersi indipendenti dalla Famiglia Reale. La nascita di questo secondo figlio potrebbe rappresentare un motivo in più per ridefinire i termini della Megxit. Il periodo di transizione quindi non terminerebbe più il prossimo 31 marzo, ma Harry e Meghan avrebbero a disposizione altri 12 mesi. Ad ogni modo, tutta la Famiglia Reale sarebbe felice di apprendere la bella notizia, ha dichiarato a People un portavoce di Buckingham Palace. Nella nota si legge: “Sua Maestà la Regina, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l’intera famiglia sono felicissimi e augurano loro ogni bene”.

Molto probabilmente questo bambino verrà alla luce negli Usa e quindi sarà cittadino americano, come prevede la legge statunitense secondo lo Ius Soli.