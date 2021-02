Lunedì 22 febbraio andrà in onda la penultima puntata de Il commissario Ricciardi: ecco tutte le anticipazioni

Il commissario Ricciardi è una serie televisiva ispirata all’omonima serie di romanzi di Maurizio de Giovanni, scrittore napoletano autore anche di Mina Settembre. La serie, prodotta da Rai Fiction e Clemart, è diretta da Alessandro D’Alatri. La serie tv è trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 25 gennaio 2021 ed ha riscosso un gran successo sui canali Rai, tanto che i telespettatori sono desiderosi di sapere se ci sarà una nuova stagione. La trama ruota attorno al personaggio di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario di polizia dal carattere introverso e solitario. L’uomo vive con la vecchia tata Rosa, che si è occupato di lui dopo la morte dei genitori. Ricciardi custodisce inoltre un terribile segreto ereditato dalla madre, chiamato il Fatto. Il commissario è capace di percepire gli spiriti delle vittime di morte violenta in un’immagine evanescente nei luoghi del decesso. Tale dote aiuta il commissario a risolvere i casi più spinosi.

Il commissario Ricciardi: le anticipazioni del 22 febbraio

Lunedì 22 febbraio andrà in onda la penultima puntata de Il commissario Ricciardi. La serie televisiva, tratta dall’omonima serie di romanzi di Maurizio De Giovanni, ha avuto un grande successo sui canali Rai. I telespettatori si sono affezionati alla serie tv e non vedono l’ora di sapere come andrà a finire la storia del commissario di polizia. Nella scorsa puntata, Luigi si è trovato invischiato in un triangolo amoroso. Livia è tornata a Napoli con il chiaro intento di conquistare il commissario, mentre Enrica, vedendo Ricciardi e Livia parlare ai tavolini di un bar, si è ingelosita. Enrica ha fatto anche un voto per proteggere il commissario.

La prossima puntata, intitolata “Vipera“, il commissario sarà chiamato a far luce su un nuovo caso. Vipera, una delle prostitute più popolari e ricercate di Napoli, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente dichiara di averla trovata già morta e il precedente di averla lasciata viva. Luigi indagherà su questo efferato omicidio con Maione e Modo.

Continuerà a tenere banco, inoltre, il triangolo amoroso tra Luigi, Enrica e Livia. Il commissario ha un debito di riconoscenza nei confronti di Livia, la quale ha sottratto Modo alle ritorsioni dei fascisti. Dove si dirigerà il cuore del commissario di polizia? Sceglierà Enrica o Livia? Per saperlo dovrete seguire le prossime puntate in onda su Rai Uno in prima serata ogni lunedì.