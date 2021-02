L’Isola dei Famosi sta per tornare con una nuova edizione: sono tanti i nomi che circolano riguardo il cast. Proprio ora ne arriva un altro: potrebbe esserci anche lui come concorrente!

C’è grande attesa per il ritorno in tv di uno dei reality più amati dagli italiani. L’Isola dei Famosi sta per tornare su Canale 5 con un’edizione davvero pazzesca! Alla conduzione quest’anno ci sarà l’incantevole Ilary Blasi: la moglie di Totti e famosissima conduttrice televisiva è pronta a dare inizio alla quindicesima edizione del reality. Si partirà l’11 marzo e quasi ogni giorno spuntano nuove indiscrezioni sul cast: papabili concorrenti sono Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Fariba e tanti altri nomi di famosi personaggi dello spettacolo. A questi se ne aggiunge un altro: parliamo di un noto sportivo, classe ’78. Capito di chi si tratta? Gli indizi sono pochi per ora: vi sveliamo subito chi potrebbe volare in Honduras e prendere parte al programma.

Isola dei Famosi, magnifico annuncio a sorpresa: nel cast anche lui

L’Isola dei Famosi torna in tv l’11 marzo: Ilary Blasi prenderà il timone del reality che si svolge in Honduras. I concorrenti sono pronti a volare ed allontanarsi da tutte le comodità del nido casalingo? Nessun nome tra i prossimi protagonisti è ancora stato confermato dal programma stesso ma le indiscrezioni volano: questa volta è Tv Blog a rivelare un altro nome. Parliamo di Massimiliano Rosolino, campione olimpico dei 200 misti a Sydney 2000 e marito di Natalia Titova. Proprio lui, secondo quanto riporta il portale di Tv Blog, dovrebbe essere uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Per lui si tratta di un debutto nel reality, ma non è affatto nuovo al piccolo schermo: partecipò nel 2007 a Ballando con le stelle. Proprio lì conobbe Natalia, la ballerina diventata poi sua moglie. Massimiliano lo abbiamo visto spesso in tv: in qualità di opinionista a Oggi è un altro giorno, e recentemente ha condotto su Nove Ninja Warrior Italia.

Tv Blog rivela a sorpresa anche a quanto dovrebbe ammontare il cachet di Rosolino per la partecipazione al programma condotto dalla Blasi: la cifra si aggira intono ai 100 mila euro!