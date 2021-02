Donna eccezionale, bellezza straordinaria e carriera fenomenale: “La ritengo simile alla distruzione”, il profondo e suggestivo messaggio di Laetitia Casta

Considerata una delle donne più belle del mondo, a giusta ragione, la splendida Laetita Casta è una supermodella, ma anche un’attrice di grande talento. Originaria di Pont-Audemer, classe 1978, ha esordito giovanissima nel mondo della moda. Pare, infatti, che la sua carriera sia iniziata a soli quindici anni, quando un fotografo rimase abbagliato dalla sua bellezza durante una vacanza in Corsica. Testimonial di marchi famosi in tutto il mondo, si è dedicata anche alla recitazione riscuotendo un grande successo. Nel 1999 è stata presentatrice di Sanremo, in coppia con Fabio Fazio ed è tornata a calcarne il palco nel 2014, nelle vesti di ospite. Mamma di tre figli, è stata per un lungo periodo compagna di Stefano Accorsi e nel 2017 ha sposato, invece, Louis Garrel, anche lui attore. “La ritengo simile alla distruzione”, scopriamo il profondo e suggestivo messaggio di Laetita Casta, riportato qualche anno fa dalle pagine di Vanity Fair.

Laetita Casta, il profondo messaggio per le donne

Solo qualche settimana fa il pubblico è rimasto sorpreso da un’indiscrezione splendida che la riguarda. Laetita Casta è sempre stata una donna solare e dal carattere trasparente, sincero, in grado di illuminare ogni cosa intorno a sé. Inoltre, è sempre stata chiara su cosa significasse per lei il concetto di “bellezza”, proprio come riportato da Vanity Fair alcuni anni fa, citando “Nous Deux”. “Accetto il tempo che passa. Se la mia anima rimane bella, anche le foto rimarranno belle” ha raccontato la supermodella. “La chirurgia estetica non fa per me… la ritengo simile alla distruzione” ha aggiunto. ” Non ho voluto neanche mai correggere i denti, voglio che il mio corpo rimanga così com’è. È un impegno che prendo con le altre donne, per dire a tutte: restate voi stesse“. Un messaggio profondo e positivo, un invito ad amarci in modo assoluto.

Parole sempre attuali e, soprattutto, piene di positività quelle della supermodella!