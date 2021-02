Domenica 14 Febbraio è andata in onda l’ultima puntata di Mina Settembre: com’è andata a finire la prima stagione? Scopriamolo insieme.

Si è conclusa ieri, Domenica 14 Febbraio, la prima stagione di ‘Mina Settembre’. Interpretata dall’insuperabile Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco e tratta dagli omonimi racconti di Maurizio De Giovanni, la serie televisiva ha fatto compagnia il caro pubblico italiano per circa sei settimane. Riuscendo a registrare, puntata dopo puntata, dei picchi di share davvero altissimi. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Semplice, fresca e più che intrigante, la serie televisiva si è dimostrata, sin dal subito, la vera e propria rivelazione di quest’anno. Ecco, ma in attesa di scoprire quando inizieranno le riprese della seconda stagione e, soprattutto, quando andrà in onda, siete curiosi di sapere com’è andata a finire la prima? Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, è andata in onda l’ultima puntata. Ecco, ma com’è andata a finire? Magari, non siete stati a casa e siete curiosi di sapere cos’è successo? Tranquilli, ci pensiamo noi. Di seguito, infatti, vi riproporremo tutto nel minimo dettaglio. Secondo voi, però, Mina sarà riuscita a perdonare Irene? E, soprattutto, sarà riuscita a scegliere tra Domenico e Claudio? Scopriamolo!

Mina Settembre, ultima puntata: come si è conclusa la prima stagione?

Cos’è successo, quindi, nell’ultima puntata di Mina Settembre? Domenica 14 Febbraio, come dicevamo precedentemente, si è conclusa definitivamente la prima stagione. E, seppure circola la voce che la seconda si farà senza alcun problema, tutti noi siamo curiosi di sapere cosa ci riserveranno i nuovi episodi. Ecco, ma in attesa di questi: cos’è successo nel corso dell’ultimo appuntamento? Sappiamo benissimo che, negli episodi di Domenica 7 Febbraio, Mina ha finalmente scoperto chi era l’amante del padre. E che, proprio per questo motivo, è andata profondamente in crisi. Cosa sarà successo, quindi? L’assistente sociale sarà riuscita a perdonare Irene? Oppure, sarà riuscita a sciogliere i suoi dubbi su Domenico e Claudio? Bando alle ciance, scopriamo tutti i dettagli!

Nel corso del primo episodio, intitolato Piccoli Grandi Bugie, abbiamo assistito a dei grandissimi colpi di scena. Domenico, dopo l’accuso di aver stuprato una ragazza del consultorio, continua ad essere latitante. E Mina, dopo aver scoperto del tradimento della sua migliore amica, ha seriamente bisogno di lui. Purtroppo, non c’è. E darle manforte, come sempre, c’è il suo ex marito. I due sono stati molto vicini. Fino ad arrivare, addirittura, ad avere un rapporto intimo. Nel frattempo, però, Mina dovrà fare i conti anche con Sonia, la badante della madre. La donna è sparita. Soltanto quando si metterà alla sua ricerca, l’assistente sociale scoprirà il suo vero nome. E, soprattutto, la drammatica storia che ha in casa. Risolto tutto e ritornata a casa, Mina troverà sotto il suo palazzo Domenico. Il quale le dirà di avere ricevuto la proposta per una clinica privata alla quale non può affatto rinunciare. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. A casa di Mina si presenta Gianluca, il figlio di Irene, che vuole realmente sapere cos’è successo tra lei e sua madre. È proprio in questo momento che la mamma di Mina entra in stanza e rimarrà sconvolta dalla presenza del giovane ragazzo. Gianluca sarà il figlio di Irene e il papà di Mina? Assolutamente si!

Nel secondo episodio, intitolato Mio fratello non è figlio unico, Mina Settembre è ancora alla prese con il ‘caso’ di Nunzia, la badante della madre. La donna viene picchiata dal marito e l’assistente social ha seriamente intenzione di risolvere la questione una volta per tutte. E, vi assicuriamo, non sarà affatto facile per lei riuscirci. L’assistente sociale ha appena scoperto di avere un fratello. E, quindi, ha altro a che pensare. Anche perché, diciamoci la verità, nel frattempo Mina dovrà fare i conti anche con Claudio, sempre più vicino a lei, e a Domenico, seriamente intenzionato ad accettare il suo incarico.

È proprio così che è finita la prima stagione di Mina Settembre. Un finale, da come si può chiaramente comprendere, molto aperto. E che, soprattutto, fa presagire l’avvento di nuovi episodi. Noi non vediamo l’ora, voi?