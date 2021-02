Nicki Minaj colpita da un terribile lutto: suo padre è morto investito da un’auto pirata. Indagini in corso sulla dinamica dei fatti.

Robert Maraj, padre della rapper Niki Manaj, è morto ucciso da un’auto pirata. E’ accaduto venerdì 12 febbraio alle ore 18:15. L’uomo, 64 anni, si trovava a New York e stava camminando per strada a Mineola a Long Island. All’improvviso, la tragedia: spunta un’auto pirata e investe Robert uccidendolo. Il conducente della vettura è fuggito ed ora la polizia della contea di Nassau è sulle sue tracce. Trasportato d’urgenza in ospedale, sabato Maraj non ce l’ha fatta. Per la cantante 38enne nata a Trinidad e cresciuta a New York, si è trattato di un lutto tanto inaspettato quanto devastante. Tanto più che non si riesce al momento a risalire al colpevole di un atto così orribile.

Lutto per la cantante Nicki Minaj: cosa si sa al momento sulla tragedia

Nicki Minaj stava attraversando un periodo molto positivo, visto che da poco ha dato alla luce un figlio. Un momento magico distrutto da una notizia così sconvolgente, nonostante non si sappia in che rapporti fosse col genitore. La rapper non ha rilasciato ancora nessun commento sulla vicenda. I testimoni dell’incidente non sarebbero riusciti a fornire una descrizione precisa del veicolo coinvolto nell’incidente né del guidatore, riporta il sito Tmz. La polizia ovviamente è disponibile ad ascoltare chiunque sia in grado di fornire indizi utili alle indagini. La famosa cantante, al secolo Onika Tanya Maraj, è cresciuta nella Grande Mela, nel distretto del Queens. Un’infanzia difficile la sua, segnata proprio dai problemi di droga e alcol del padre. Eppure la bellissima artista è riuscita a costruirsi un futuro brillante. Tanti successi nel corso della sua carriera: 10 nomination ai Grammy, 5 Mtv Video Music Awards e il record per il maggior numero di presenze nella classifica Billboard Hot 100.

Esprimiamo il nostro cordoglio per la morte del padre della cantante, auspicando che certe tragedie non accadano mai più.