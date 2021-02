Riccardo Polizzy Carbonelli, oggi è l’amatissimo attore di Un posto al sole, ma ricordate dove l’abbiamo già visto? La sua carriera è lunga e complessa.

E’ l’amatissimo attore presente nella soap Un posto al sole, e proprio qui, Riccardo Polizzy Carbonelli continua ad essere fortemente apprezzamento. La sua brillante interpretazione di Roberto Ferri gli ha donato una notorietà immensa. Infatti, la celebrità, come si legge anche dalla sua biografia, è arrivata prorompente proprio con il ruolo dell’imprenditore senza scrupoli. Arrivato nel 2001 nella seguitissima soap, da allora ha continuato ad ammaliare i telespettatori, che si mostrano sempre più presi dalle vicende che circondano il personaggio di Ferri. Riccardo, però, ha una lunga carriera alle spalle. Ricordate dove l’abbiamo visto, in questi anni? Ha recitato al fianco di importanti attori.

Riccardo Polizzy Carbonelli, dove l’abbiamo visto in passato? E’ stato al fianco di importanti attori

Questa sera ci sarà una nuova puntata della seguitissima Soap Opera Un posto al sole, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Il pubblico si mostra sempre più preso da quanto avviene; la trama, soprattutto in queste ultime settimane, sta abbracciando animatamente i telespettatori. Ovviamente, il successo si deve non solo alla vicende presentate, ma anche agli attori, tutti davvero eccezionali. Tra di loro, non possiamo non citare, il grandissimo e bravissimo Riccardo Polizzy Carbonelli. Arrivato in Un posto al sole nel 2001, il suo personaggio di Roberto Ferri gli ha donato una notorietà forte e immensa. Grazie a questo ruolo è molto celebre, ma ricordate dove l’abbiamo visto in questi anni? Riccardo ha lavorato nel corso della sua carriera per il cinema e in svariate produzioni televisive. Ha recitato al fianco di attori come Terence Hill, Stefania Sandrelli ed Elena Sofia Ricci, nelle rispettive fiction, Un passo dal cielo, Una grande famiglia e Che Dio ci aiuti.

Nel 2014, ha prestato la sua voce nel film L’arte della felicità; mentre, l’anno successivo, è protagonista insieme a Vanessa Gravina e Edoardo Siravo, della commedia teatrale Nina. Beh, Riccardo Polizzy Carbonelli ha una lunga e incredibile carriera alle spalle, frutto del suo portentoso talento! Proprio per questo, l’amore del pubblico nei suoi confronti continua ad essere forte. I telespettatori sono ammaliati dalla sua brillante interpretazione.