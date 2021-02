A distanza di pochissime ore dall’ultima puntata di Mina Settembre, Serena Rossi ha condiviso un video letteralmente inedito: i dettagli.

La prima stagione di Mina Settembre è definitivamente terminata. Proprio ieri, Domenica 14 Febbraio, è andata in onda l’ultima puntata. Ci sarà la seconda stagione? Decisamente si! In attesa, però, di scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi, c’è da ammettere che l’ultima puntata ci ha regalato dei colpi di scena davvero incredibili. Ecco, ma sapete cosa ha deciso di fare Serena Rossi a poche ore di distanza dalla messa in onda dell’ultimo appuntamento della serie televisiva? Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Fatto sta che, attraverso il suo canale social ufficiale, la bellissima attrice napoletana ha condiviso un vero e proprio inedito di quello mandato in onda Domenica 14 Febbraio. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete curiosi di saperne di più? Vi mostreremo ogni cosa. Vi assicuriamo una cosa, però: ci sarà davvero da ridere. Ecco tutti i dettagli.

Serena Rossi, il video inedito spunta fuori solo dopo l’ultima puntata di Mina Settembre

Sono passate pochissime ore da quando è andata in onda l’ultima puntata di Mina Settembre, eppure soltanto adesso la bellissima Serena Rossi ha voluto condividere un video davvero inedito della serie televisiva. E, d’altra parte, sappiamo benissimo che questa non è assolutamente la prima volta che lo fa. Già nel corso delle settimane precedenti, infatti, l’attrice napoletano ne ha svelato qualche piccola ‘chicca’. A partire, quindi, qual è stata la scena più difficile da girare. Fino ad un ‘segreto’ sulla scena intima girata con Domenico. Adesso, però, ha voluto fare molto di più. Attraverso un brevissimo video condiviso sulla sua pagina Instagram, la bella Rossi ha voluto condividere tutti gli ‘errori’ di dietro le quinte. Certo, in onda l’abbiamo sempre vista impeccabile, ma fuori onda? Dateci un po’ uno sguardo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Davvero divertente, vero? In effetti, diteci la verità: è davvero impossibile che abbiate visto il video e non vi siete lasciati andare ad una semplice risata.

Voi cosa ci dite? Vi è piaciuta questa prima stagione?