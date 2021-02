Uomini e Donne, Davide e Chiara: arriva un messaggio inaspettato dalla coppia nata nella trasmissione di Maria De Filippi.

È l’ultima coppia nata a Uomini e Donne: la tanto attesa scelta è andata in onda solo qualche giorno fa! Parliamo di quella di Davide Donadei, il bel tronista pugliese che, dopo mesi di forte indecisione, ha deciso di iniziare una storia fuori con Chiara Rabbi. Brutto colpo per la ‘rivale’ Beatrice, che non aveva mai nascosto di provare forti sentimenti per il tronista. Ma brutto colpo anche per tantissimi fan, che, nel corso del percorso sul trono, si sono emozionati nel vedere Davide in compagnia di Beatrice. Il cuore del tronista, però, batte solo per Chiara, ma non tutti ne sono convinti. È proprio a loro che, però, Davide e Chiara hanno deciso di dedicare alcune stories apparse sul profilo Instagram dell’ex corteggiatrice. Un messaggio molto chiaro, quello che la coppia ha voluto mandare poche ore fa. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Davide e Chiara: la coppia ha un messaggio per i followers

“Facciamo questa storia per per tranquillizzare le fan, perché io sono felice con Chiara”. Con queste parole inizia il video che Davide e Chiara hanno registrato nelle stories Instagram di quest’ultima. Dal momento della scelta a Uomini e Donne, la coppia non si è separata un attimo, mostrandosi più unita che mai. Nonostante questo, però, c’è chi guarda con scetticismo al loro amore. In particolare, è Davide a non convincere alcune fan, alle quali ha deciso di mandare un messaggio: “C’è tante gente che ti vuole bene, non pensare alle cose brutte. Lei si fa un sacco di paranoie, ma io sono felice!“. Con queste parole Davide rassicura le fan, ma anche Chiara, che ammette di essere bersagliata da molti messaggi negativi. Messaggi che Davide le consiglia di ignorare, concentrandosi su quelli positivi. “Ho fatto la scelta giusta”, sottolinea il tronista, spegnendo le speranze di chi probabilmente avrebbe preferito vederlo al fianco di Beatrice.

Il video continua con coccole e baci tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, che sono sempre più innamorati. E voi, cosa pensate della coppia appena nata? Vi piacciono Chiara e Davide insieme o preferivate Beatrice?