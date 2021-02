Con un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Alba Parietti ha rivelato di essere vittima di stalking telefonico: cos’è successo.

È una delle opinioniste più amate di sempre, Alba Parietti. Volto fisso delle trasmissioni di Barbara D’Urso, la conduttrice televisiva decanta di un successo davvero assoluto. Cosa ce lo testimonia? La risposta è davvero semplice: oltre ad una carriera davvero incredibile, la bellissima mamma di Francesco Oppini vanta di un clamore social incredibile. Con un profilo Instagram che conta più di 420 mila followers, Alba Parietti è la vera e propria regina dei social. Anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo numeroso pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, quando suo figlio è stato un concorrente del Grande Fratello Vip. E lo ha ribadito anche qualche ora fa. Proprio pochissimo tempo fa, la Parietti ha condiviso un’immagine davvero da brividi. E, soprattutto, ha rivelato ai suoi sostenitori di essere vittima di stalking telefonico. Il tutto, stando a quanto si evince dalle sue parole, sarebbe avvenuto diverse ore fa. Quando, durante un suo collegamento in diretta televisiva, Alba ha ricevuto una serie di telefonate da un numero sconosciuto. Scopriamo tutti i dettagli.

Alba Parietti vittima di stalking telefonico: cos’è successo

Quello accaduto qualche ora fa ad Alba Parietti è, senza alcun dubbio, un vero e proprio spiacevolissimo episodio. Come testimoniato dalla diretta interessata attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, sembrerebbe proprio che, durante un suo collegamento in diretta televisiva, la conduttrice televisiva abbia ricevuto una serie di telefonate anonime, partite proprio con l’intento di far andare qualcosa storto. ‘Ho inoltrato una comunicazione per stalking, ne ho inoltrate altre per diffamazione’, ha scritto Alba Parietti a corredo di questo scatto che mostra tutte le telefonate ricevute. ‘Questo fa parte di un reiterato comportamento da parte di persone che hanno ossessioni, di cui io conosco l’origine e le motivazioni seppure Motivate da fantasie ossessive oltreché pericolose’, ha continuato a dire in questo lungo post (CLICCA QUI PER VEDERLO PER INTERO).

‘Ovviamente, io ho un’idea abbastanza chiara di chi può essere, ho già fatto presente la cosa alle forze dell’ordine’, ha concluso questo post Alba Parietti. Spiegando, inoltre, di avere già parlato con il suo avvocato.