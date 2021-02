Alda D’Eusanio rompe il silenzio dopo la squalifica al GF Vip: “Voglio condividerlo con voi”, il post sui social.

Un’avventura breve e turbolenta, quella di Alda D’Eusanio nella casa del GF Vip 5. La conduttrice e giornalista è diventata una nuova concorrente del reality quasi alla fine, ad un mese dall’ultima puntata. Nella casa, però, è rimasta solo qualche giorno. Dopo 24 ore, è riuscita ad evitare la squalifica, essendo stata salvata dal televoto dopo una parola infelice che aveva fatto molto discutere. Dopo qualche giorno, però, l’espulsione è stata inevitabile. A deciderlo è stato il GF, in seguito ad alcune dichiarazioni di Alda su Laura Pausini e il marito Paolo Carta: la concorrente ha dovuto abbandonare la casa immediatamente, senza poter neanche salutare il resto dei vip. Dichiarazioni per le quali, poco fa, la D’Eusanio ha deciso di chiedere scusa pubblicamente, postando sui social la lettera già inviata privatamente alla cantante. In seguito, le parole dell’ex concorrente del GF.

Alda D’Eusanio rompe il silenzio dopo la squalifica al GF Vip: le scuse pubbliche a Laura Pausini

“Adesso lo rendo noto perché credo che le mie scuse debbano essere pubbliche, così come pubblica è stata la mia frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa”. Con queste parole, Alda D’Eusanio spiega il motivo per cui ha deciso di condividere sui social la lettera di scuse inviata a Laura Pausini. Nella casa del GF Vip, la D’Eusanio si è lasciata scappare alcune frasi forti riguardanti la vita di coppia della nota cantante. Frasi per le quali è stata immediatamente espulsa dalla casa. In seguito, la lettera di scusa, pubblicata sui social della opinionista:

“Scusa per aver dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto”, scrive la D’Eusanio.