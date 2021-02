Alessandro Borghi, avete mai visto la sua fidanzata? Si chiama Irene Forti ed è una bellissima donna: date un’occhiata.

E’ uno degli attori italiani di maggior successo: Alessandro Borghi ha iniziato come stuntman agli Studi di Cinecittà prima di diventare uno dei volti del cinema più apprezzati. Il romano classe ’86 ha esordito nel grande schermo con il film ‘Cinque’, nel 2011. Con il ruolo di Aureliano Adami ha recitato in Suburra ed anche nella serie tv, prequel del film, prodotta da Netflix. Alessandro Borghi ha vinto il Premio Pasinetti, Premio Brian, Premio FEDIC alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia con il film Sulla mia pelle. L’attore ha interpretato il ruolo di Stefano Cucchi nel film prodotto da Netflix e si aggiunge ai premi prima citati il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Borghi è protagonista anche nei film Il primo re, Diavoli, la serie televisiva targata Sky, in Non essere cattivo. E’ noto ormai al pubblico cinematografico che è diventato curioso di scoprire qualche dettaglio in più sull’attore. Conoscete la sua fidanzata? E’ una bellissima donna, si chiama Irene. Vi mostriamo qualche scatto!

Alessandro Borghi, avete mai visto la fidanzata Irene Forti? E’ bellissima

Irene Forti è il nome della fidanzata di Alessandro Borghi. La donna, lontana dalle luci dei riflettori, ha i profili social privati e dunque ci risulta difficile scoprire qualche informazione in più sul suo conto. Sul web si legge che anche lei è di Roma ma vive tra la capitale italiana e Londra: ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale alla Luiss (nel 2013) ed in Gestione delle Risorse Umane ed Amministrazione del Personale nel 2016. E’ una modella, si legge, ama leggere e dedicarsi all’arte del decoupage. Irene è davvero una bellissima donna: vanta meravigliosi occhi azzurri ed un fisico pazzesco. Insieme, Irene ed Alessandro, formano una coppia davvero incantevole. Ecco una fotografia della Forti pubblicata sul suo canale Facebook:

Irene su Instagram ha il profilo privato: il suo nome social è uforty_.