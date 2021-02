Anticipazioni Uomini e donne, puntata di martedì 16 febbraio: Maurizio messo alla prova da Maria De Filippi, succederà proprio oggi.

Tra poche ore ci sarà una nuova puntata dell’amatissima trasmissione Uomini e donne, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Soltanto nella puntata di ieri, abbiamo assistito ad un episodio che ha destato grande attenzione. Infatti, Maria ha ‘smascherato’ il nuovo cavaliere di Gemma, ovvero Maurizio. Si è creata una situazione alquanto surreale, ed in seguito, i due sono usciti fuori dallo studio. Ovviamente, la puntata è proseguita, e al centro si è ritrovato Alessandro insieme a diverse dame, tra cui anche Roberta Di Padua. Ad interferire tra il cavaliere e la donna, è Riccardo Guarnieri; quest’ultimo si è mostrato sempre più confuso e amareggiato, e la stessa Roberta ha manifestato le perplessità. Ma cosa vedremo oggi? Ecco cosa succederà secondo le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e donne, martedì 16 febbraio: Maurizio messo alla prova, riuscirà Gemma?

Alle 14:45, una nuova puntata di Uomini e donne andrà in onda su canale 5. L’appuntamento andato in onda ieri è stato ricco di colpi di scena, e sicuramente anche oggi, non mancheranno. Nella puntata che verrà trasmessa oggi, vedremo il continuo del ‘gioco’ di Maria De Filippi; la conduttrice cercherà di smascherare definitivamente Maurizio. Durante un ballo, Maria farà vestire Gemma con un abito provocante, chiedendo alla dama di ammaliare il cavaliere. Riuscirà la Galgani nel proposito? Staremo a vedere! Ampio spazio sarà dedicato ai nuovi tronisti, ovvero Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Infatti, per i nuovi protagonisti del trono Classico scenderanno 14 ragazze.

Entrambi si mostreranno entusiasti, e presi da alcune ragazze, manifestando prontamente il loro interesse. Non mancheranno particolari attimi dedicati ai due nuovi tronisti, che come ormai è evidente, hanno conquistato già il pubblico, con la loro semplicità, e ovviamente con la bellezza: entrambi sono davvero bellissimi! Tutto questo, in onda oggi, martedì 16 febbraio, su canale 5, nella nuova scoppiettante puntata di Uomini e donne!