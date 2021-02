Anticipazioni della puntata di Beautiful di Martedì 16 Febbraio 2021: Brooke in lacrime per la drastica decisione di Ridge. Ecco cosa vedremo nella puntata di oggi.

E’ una delle fiction più longeve e seguite dalla tv italiana e non solo. Parliamo di Beautiful, la soap opera che racconta le vicende che si nascondono dietro il lusso ed il fascino delle passerelle. Nel mondo della famiglia Forrester ci sono sempre sorprese e colpi di scena: il ritorno di Thomas ha sconvolto davvero tutti, soprattutto Hope. Nel corso della puntata del 15 febbraio abbiamo assistito ad uno scontro tra il giovane Forrester e sua sorella Steffy: cosa succederà invece nella puntata di oggi, 16 febbraio? In questo martedì assisteremo ad un Ridge davvero sconvolto. Ecco le anticipazioni della fiction che ogni giorno cattura più di 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo!

Beautiful, anticipazioni 16 febbraio: Brooke in lacrime per la drastica decisione di Ridge

Nella puntata di oggi, martedì 16 febbraio, assisteremo ad un Ridge davvero sconvolto. Brooke gli ha nascosto quanto successo a suo figlio Thomas: proprio per questo motivo lo stilista si interroga su come possa essere accaduto tutto ciò. Non si capacita del fatto che la moglie possa aver mentito ed in più possa aver convinto Hope a non svelare nulla. Per fortuna Thomas non è morto, ma il matrimonio è messo in bilico: le anticipazioni rivelano che Ridge decide di chiudere per sempre con Brooke! Nella puntata di oggi assisteremo a Brooke in lacrime mentre Ridge cercherà conforto in Shauna. La mamma di Flo è stata molto vicina ai Forrester ultimamente: Ridge si fida di lei e sa di potersi lasciare andare in sua compagnia.

Assisteremo oggi anche all’insofferenza di Liam nei confronti di Thomas. Il ragazzo ha scoperto quanto accaduto con Hope e, seppur furioso con la compagna, è convinto che il colpevole sia Thomas.

Non ci resta che attendere le ore 13.45 e sintonizzarci su Canale 5: Beautiful, anche oggi, ci regalerà sorprese e colpi di scena!