Belen Rodriguez, gambe “da capogiro”: l’inquadratura mette ko Spinalbese: le immagini apparse poco fa sui social.

Un amore da favola, quello che stanno vivendo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia si mostra più unita che mai, dopo l’annuncio della seconda gravidanza di Belen, a sette anni di distanza dalla nascita del primogenito Santiago. A confermarlo al settimanale Chi è stata proprio la bellissima showgirl argentina, che ha raccontato di essere al quinto mese. Una gioia immensa per Belen, che appare più felice che mai: “Tu mi fai amare me stessa, e questo è oro che cola dappertutto intorno a me. Ti amo da impazzire Anto”. Questa è solo l’ultima delle tante dediche che la showgirl ha postato sui social per il giovane hairstylist che le ha rubato il cuore. Ma anche lui, sul suo profilo Instagram, dedica post e stories alla sua dolce metà. Come il video apparso qualche ora fa nelle stories di Spinalbese, che riprende Belen in tutto il suo splendore. “Da capogiro” è il commento di Antonino, e non possiamo che dargli ragione. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez, gambe “da capogiro”: Antonino Spinalbese riprende la sua bellissima compagna

Sempre più uniti, sempre più innamorati. È così che si mostrano Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, che presto diventeranno genitori. Si tratta del secondo figlio per Belen, già mamma di Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Sarà la prima volta invece per il 25 enne Spinalbese, completamente innamorato della sua Belen. Che non smette di riprendere e fotografare, ammirando la sua bellezza. Qualche ora fa, nelle stories di Belen, è stato repostato proprio un video condiviso da Antonino sul suo profilo. Un video in cui l’hairstylist riprende la sua compagna, dal basso verso l’altro, mostrandola in tutto il suo splendore. Abito corto, calze a pois e tacchi a spillo: Belen è da capogiro, come scrive Spinalbese nella didascalia della stories, taggando la sua amata.

Che dire, un amore da sogno, che fa sognare i fan della bellissima showgirl. Che non vedono l’ora di scoprire quale sarà il nome del bebé in arrivo. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una femminuccia, ma nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. In attesa di notizie ufficiali, i nostri migliori auguri di cuore a Belen ed Antonino!