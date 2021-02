Lei è la bellissima e giovanissima imitatrice di Belen Rodriguez su Tik Tok, ma chi è Amelia Villano? Età, Instagram e dove l’abbiamo vista.

Sono davvero tantissime le star che, in questo ultimo periodo, stanno letteralmente spopolando su Tik Tok. In alcuni dei nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di Luciano Spinelli, Cecilia Cantarano, Miriam Landi e tanti altri ancora. Adesso, invece, vi parleremo di una bellissima e giovanissima ragazza che non è assolutamente passata inosservata agli occhi del popolo web. Seguitissima ed amatissima, Amelia Villano ha saputo catturare immediatamente l’attenzione su di sé. Ecco, ma perché? Beh, guardando con attenzione la sua bacheca Instagram non fatichiamo affatto a capirne il motivo. La giovanissima, infatti, decanta di una bellezza davvero stratosferica. Ma non è affatto finita qui. In questo ultimo periodo, la giovano Villano è balzata all’attenzione di tutti soprattutto per la sua perfetta imitazione di Belen Rodriguez. Ebbene si. In alcuni dei suoi video condivisi su Tik Tok, Amelia ha imitato la bellissima showgirl argentina. E, vi assicuriamo, è davvero identica. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più su di lei?

Chi è la giovanissima imitatrice di Belen Rodriguez: età ed Instagram di Amelia Villano

Occhi chiarissimi, carnagione chiara, spiccata simpatia e bellezza davvero impressionante: sono queste alcune delle caratteristiche che rendono chiaro il motivo del successo di Amelia Villano. Su Tik Tok, come dicevamo precedentemente, la giovane è una vera e propria stella. Su Instagram, invece, la ragazza è una celebrità. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In questo ultimo periodo, la Villano ha catturato l’attenzione di tutti perché è una perfetta imitatrice di Belen. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Vi anticipiamo: le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Fatto sta che, da quanto si può chiaramente apprende dalla sua bio condivisa sulla pagina Instagram ufficiale, sembrerebbe che sia una modella, e la sua bellezza ci fa chiaramente comprendere il motivo, una beauty influencer e un’attrice. E che, infine, abbia origini romane. Per quanto riguarda l’età, invece, non abbiamo alcuna notizia certa. Ma credete che sia finita qui? Assolutamente no, state tranquilli! Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la bellissima Amelia sia stata anche protagonista di The Voice. Appena l’avete vista, avete pensato che aveva un viso conosciuto? Avete pienamente ragione! Sembrerebbe, infatti, che Amelia sia stata la protagonista indiscussa del talent nel 2015.

