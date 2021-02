Chi è Jonny Cutuli: età, vita privata e l’esperienza che l’ha segnato

In questo articolo vi parliamo di Jonny Cutuli, influencer famoso soprattutto su Tik Tok: ecco alcune curiosità su di lui

Jonny Cutuli è uno degli influencer più famosi su Tik Tok, nuovo social di moda negli ultimi anni. Jonny conta più di un milione di seguaci su Tik Tok, mentre su Instagram ha raggiunto quasi 140 mila seguaci. In questo articolo vi parliamo di lui, svelandovi la sua età e le curiosità riguardo alla sua vita privata.

Chi è Jonny Cutuli

Il noto influencer è nato ad Aci Catena, piccolissimo paese in provincia di Catania, il 6 gennaio del 1997. Jonny ha 24 anni ed è già famosissimo sui social network. Ha aperto il suo account Tik Tok nel marzo del 2020, dunque in piena pandemia, e in un meno di un anno ha raggiunto più di un milione di seguaci. I suoi video sono seguitissimi e ricevono tantissimi like, oltre che visualizzazioni. Dopo essersi diplomato, Jonny si è trasferito in Inghilterra per iscriversi all’università. Jonny, da buon influencer, è presente anche su Instagram, dove conta più di centotrentamila seguaci. È chiaro, però, che il suo cavallo di battaglia resta Tik Tok, social network in ascesa negli ultimi tempi.

Jonny al momento è single ed ha da poco chiuso una storia d’amore durata praticamente tre mesi. Il noto influencer si è innamorato per la prima volta nella sua vita a Londra, ma la sua relazione è terminata qualche mese dopo. Adesso è felicemente single, ma non disdegna ovviamente l’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JONNY CUTULI (@jonnycutuli)

A Londra, inoltre, si è reso protagonista – in negativo, suo malgrado – di uno ‘scivolone’. Ad ottobre, infatti, ha accettato di partecipare ad un festino organizzato da qualche studente del campus ed ha infranto le regole Covid. Jonny ha documentato ingenuamente il festino sui suoi canali social, finendo nel polverone. L’università, infatti, si è accorta delle stories pubblicate dallo studente e l’ha richiamato dopo qualche giorno, ricordandogli che certi comportamenti non sono assolutamente ammessi. Jonny ha imparato la lezione anche perché, dopo due settimane, è risultato positivo al Covid-19. Probabilmente l’influencer ha contratto il terribile virus durante quella festa.