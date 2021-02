L’amatissima influencer Chiara Nasti esce finalmente allo scoperto: su instagram ha rivelato la sua situazione sentimentale.

La sua notorietà ormai è incredibile, Chiara Nasti ha conquistato una tale popolarità, da essere oggi amatissima e seguitissima. E’ una fashion influencer originaria di Napoli, giovane, e bella. Ma la ricorderemo certamente anche nel reality L’isola dei famosi, dove decise di abbandonare poco dopo il gioco. Il suo profilo conta oltre un milione di follower, e proprio qui, condivide spesso immagini che la rappresentano, sia della sua vita professionale, sia privata. La sua carriera ha inizio quando era ancora una giovane adolescente, e pian pian ha saputo con il suo talento farsi strada, raggiungendo grande successo. Su instagram, come abbiamo rivelato, è seguitissima, e proprio qui, parlando con i suoi follower, attraverso delle domande pubblicate nelle storie, è uscita allo scoperto, e ha parlato della sua situazione sentimentale: ecco tutta la verità.

Chiara Nasti esce allo scoperto: qual è la sua situazione sentimentale, finalmente la verità

Chiara Nasti è una fashion influencer famosissima. Sul suo profilo instagram conta un seguito di follower incredibile. Sempre pronti a scorgere i minimi dettagli che circondano la bella napoletana. Infatti, Chiara ama condividere particolari attimi della sua vita privata, soprattutto insieme alla sua amata famiglia. Ovviamente, non mancano immagini che riguardano il suo lavoro. Come abbiamo anticipato, attraverso delle domande pubblicate nelle sue storie, la Nasti è uscita allo scoperto, dopo aver risposto ad alcuni follower. Infatti, la ragazza dopo essere stata più volte colpita dalla medesima domanda, ossia ‘Situazione sentimentale?‘, ha deciso di dare la sua pronta risposta: “Ho 23 anni, mi lasciate vivere?… Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy, che è la cosa che mi fa stare più tranquilla. Ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me”, ha scritto in una storia postata.

L’influencer non ha voluto rivelare altro, chiedendo ai suoi follower un po’ di riservatezza, in questo particolare momento di vita vissuto. Ma come lei stessa ha riportato, qualsiasi cosa possa attraversare la sua vita, sarà la prima a raccontare eventuali ‘novità’. Sembrerebbe, quindi, che al momento, la bella Nasti sia molto felice, e voglia tenere ancora per sè questa particolare sensazione.