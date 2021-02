Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo al centro del gossip in queste ore: tra i due è amore? La conferma arriva sui social tramite un selfie.

Chiara Nasti si diverte a confondere stampa e fan. Al centro dell’attenzione in queste settimane per via della presunta storia con il calciatore brasiliano Neymar, la bella influencer finora non aveva mai confermato né smentito. Anzi, era stata abbastanza vaga al riguardo: rispondendo alla domanda di un utente su Instagram circa la sua vita sentimentale, proprio in queste ore aveva risposto che vorrebbe essere lasciata in pace su questo tema. Essendo così giovane, ha detto, chiede che la si lasci vivere la sua vita. Sempre in queste ore, tramite una storia condivisa su Instagram, aveva fatto anche dell’ironia su i vari fidanzati attribuitile nell’ultimo periodo dalla stampa. Ma ecco che, la stessa Nasti lascia tutti a bocca aperta pubblicando sul popolare social network un selfie che mai ci saremmo aspettati.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, la foto non lascia dubbi: è nato un amore?

A poche ore di distanza aver mostrato una certa reticenza a parlare pubblicamente della sua vita privata, la sorella di Angela Nasti ha lanciato una vera bomba. Un selfie che la immortala abbracciata al giocatore Nicolò Zaniolo, con tanto di cuoricini. In effetti si era parlato di lei anche a San Valentino, quando la bella ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva mostrato una torta a forma di cuore, ma in quel caso si poteva parlare solo di un indizio, nulla di più. A quanto pare, dopo aver dato adito ad innumerevoli congetture, Chiara ha deciso proprio oggi di ufficializzare la sua storia con Zaniolo. Giovanissimi e bellissimi, i due stanno davvero bene insieme.

Facciamo quindi i nostri migliori auguri a questa splendida nuova coppia che di certo appassionerà migliaia di fan.