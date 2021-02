Dayane Mello al GF Vip, il top con le piume ha colpito tutti: sapete quanto costa? Ecco i dettagli del look indossato dalla concorrente.

È una delle protagonista assolute di questa edizione del GF Vip. Un’edizione durante la quale ha subito un terribile lutto, con la scomparsa improvvisa del fratello Lucas. Ma Dayane Mello, da grandissima guerriera, ha scelto di continuare la sua avventura nella casa, e provare a vincere proprio per suo fratello. Una vittoria che potrebbe arrivare davvero, essendo la modella brasiliana una delle concorrenti più amate dal pubblico, che l’ha resa la prima finalista di questa edizione. E come in tutte le altre puntate, anche ieri sera Dayane si è fatta notare per la sua incredibile bellezza. Il suo look ha incantato tutti, soprattutto per il notevole top con le piume che ha indossato. Curiosi di scoprire qualcosa di più sul suo look? Siete nel posto giusto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Dayane Mello al GF Vip, quanto costa il top con le piume che ha indossato ieri in puntata

Dayane Mello è una delle protagoniste assolute del GF Vip 5. Amatissima e supportata anche dai suoi connazionali in Brasile, la modella potrebbe essere proprio la vincitrice di questa edizione. In attesa di scoprire cosa accadrà nella finale del 1 marzo, ecco qualche curiosità sul look scelto da Dayane per la puntata di ieri. Alla gonna multicolor con spacco, la Mello ha abbinato un top ricoperto di piume. Sapete quanto costa? Si tratta di un capo firmato TheAttico, dal valore di 1750 euro! Anche la gonna è dello stesso brand e costa 1275 euro. Come sempre, Dayane ha saputo farsi notare!

E voi, cosa pensate del look scelto dalla Mello per la puntata di ieri? Manca davvero poco al gran finale e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire quali saranno gli outfit, super eleganti, scelti dai vip per l’ultima puntata dello show. Appuntamento al 1 marzo, su Canale 5, sarà un finale col botto!