Starebbero aspettando il loro primo figlio: è il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione, la gravidanza sarebbe già al quarto mese.

Un fidanzamento lungo nove anni e quattro mesi di matrimonio. Un amore nato ai tempi dell’Università, quando entrambi studiavano alla Bocconi di Milano. Lui, oggi laureato, frequentava la Facoltà di Economia e dal 2014 è presidente della holding Italiana Quattordicesima. Lei, laureata in Giurisprudenza, lavora nel settore delle pubbliche relazioni, degli eventi e della comunicazione con la MB Projects. Una coppia molto unita che è convolata a nozze lo scorso 7 ottobre, dopo aver rimandato la cerimonia a causa della pandemia. Il matrimonio è stato celebrato a Milano con una cerimonia molto privata ed ora il settimanale Chi rivela che, dopo quattro mesi, la coppia è in attesa del primo figlio. Riuscite a indovinare di chi parliamo? Si tratta di una coppia molto conosciuta.

Nascerà la prossima estate: indiscrezione a sorpresa sulla famosa coppia in attesa del primo figlio

Per chi non avesse ancora indovinato l’identità dei giovani coniugi di cui parliamo, vi sveliamo che si tratta del rampollo Luigi Berlusconi, nato dal matrimonio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, e di Federica Fumagalli, 31enne figlia di un importante imprenditore nel settore manifatturiero. Luigi, fratello di Barbara ed Eleonora, è il terzogenito del presidente di Forza Italia ed è nato il 27 settembre 1988 in Svizzera. Dopo aver conseguito il diploma presso il Collegio Villoresi di Monza e la laurea in Economia e Finanza, è andato a vivere in Gran Bretagna dove ha approfondito i suoi studi preso la JP Morgan di Londra. Tornato in Italia, è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum, e poi di quello di Fininvest. Il numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini in uscita domani 17 febbraio, ha rivelato che i giovani coniugi sarebbero pronti ad accogliere l’immensa gioia di un figlio durante l’estate di quest’anno.

Auguri ai futuri genitori allora e anche a Silvio Berlusconi, prossimo a diventare nonno ancora una volta.