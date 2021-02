Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di Martedì 16 Febbraio: controlla con noi i numeri vincenti rigorosamente in diretta.

Anche stasera, 16 Febbraio 2021, si terranno le nuove estrazioni di questa penultima settimana di questo secondo mese dell’anno. E la redazione di Sologossip, come al solito, è proprio qui per proporvi, tutto rigorosamente in diretta, gli ultimi numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Dalle ore 20.00, vi aggiorneremo passo dopo passo su tutti i numeri questa sera. A partire, quindi, da quelli estratti nel gioco del Lotto. Fino a quelli del 10eLotto. Da non sottovalutare,come sempre, il gioco del Supernalotto, il quale jackpot è arrivato alla cifra di ben 107.900.000 euro. Dei numeri davvero impressionanti, da come si può chiaramente comprendere. Ecco, ma bando alle ciance: scopriamo tutto quello che occorre sapere sulle estrazioni di questa sera.

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di Martedì 16 Febbraio

Prima di scoprire quali sono stati i numeri vincenti di queste estrazioni di Martedì 16 Febbraio di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Ad esempio, vi siete mai chiesti come si gioca? Oppure, qualora siate abituati a farlo, volete sapere com’è andata a finire l’estrazione di Sabato 13 Febbraio? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Procediamo con ordine. Quello che, molto probabilmente, non tutti sanno è che le estrazioni avvengono ogni tre volte a settimane: martedì, giovedì e sabato. Fatta eccezione in alcuni casi. Ovvero? Quando uno di questi giorni risulta essere rosso sul calendario, l’estrazione slitterà. Qualora non fosse rosso, state tranquilli: le estrazioni avverranno nei giorni stabiliti. Ebbene, ma come si gioca esattamente? Per giocare la vostra schedina, che vi auguriamo sia vincente, non bisogna fare altro che recarsi in una classica ricevitoria. Oppure, se siete proprio impossibilitati a scendere, potete tranquillamente giocare online. Una volta ‘chiarito’ questo, quindi, siete curiosi di sapere com’è andata l’estrazione precedente? Scopriamolo insieme: 63 46 39 58 77 36. Numero Jolly: 57. Numero SuperStar: 65

Numeri Lotto

BARI 45 70 52 19 33

CAGLIARI 65 10 7 56 34

FIRENZE 45 85 46 49 90

GENOVA 81 50 31 15 56

MILANO 14 50 22 63 78

NAPOLI 41 31 83 49 29

PALERMO 32 11 63 4 45

ROMA 90 37 61 15 44

TORINO 11 14 51 15 58

VENEZIA 84 85 52 53 56

NAZIONALE 34 36 55 44 68

2. Numeri del Superenalotto

NUMERI VINCENTI: 52 19 9 30 61 76

Numero Jolly: 54

Numero SuperStar:30

3. Numeri del 10eLotto

I numeri vincenti: 7 10 11 14 22

31 32 37 41 45

46 50 52 65 70

81 83 84 85 90

Numero Oro 45

Doppio Oro 45 70

Cosa ci dite? La vostra schedina è risultata vincente?