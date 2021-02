GF Vip, è successo subito dopo la puntata: scatta il bacio tra Andrea e Rosalinda, l’atmosfera in casa diventa sempre più bollente.

Ieri sera, lunedì 15 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Il ritorno di Maria Teresa Ruta in casa ha portato ad un confronto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Infatti, nelle settimane precedenti il loro rapporto è stato attraversato da diversi screzi e dubbi. Ma a colpire l’attenzione del pubblico è stato il rapporto sorto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannnavò. I due, nei giorni scorsi sono apparsi sempre più affiatati, fino a scambiarsi forti tenerezze, e un bacio poggiato sulla guancia da parte del ragazzo. Ma colpo di scena, dopo la puntata di ieri, qualcosa è scattato: il bacio c’è stato!

GF Vip, scatta il bacio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: è accaduto durante la notte

Una puntata ricca di colpi di scena quella appena trascorsa del Grande Fratello Vip, che ha visto il sorgere di diverse problematiche. Alfonso Signorini durante la diretta ha rivelato a Rosalinda, che il suo fidanzato Giuliano ha diffidato chiunque possa parlare di lui. Una reazione sorta dopo che la concorrente ha legato particolarmente con Andrea Zenga, e a tal proposito, in casa, si è tanto parlato del suo fidanzato fuori. Nella puntata andata in onda non è mancata una clip che ha visto protagonisti proprio loro, Andrea e Rosalinda. Dubbi e perplessità hanno animato questo rapporto intrecciato da carezze e sguardi nascosti. Ma terminata la puntata, i due si sono appartati in camera, e tra un passionale abbraccio, è scattato un bacio vero e proprio. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono baciati, con tanta passione e grande entusiasmo.

Tra i due concorrenti era ormai evidente il legame creato, e anche gli altri compagni di avventura avevano notato questo rapporto. Confidandosi con i suoi coinquilini, la bella attrice aveva ricevuto solo parole di appoggio; molti infatti, hanno espresso la volontà di lasciarsi andare e stare bene. E così, Rosalinda ha seguito il suo cuore, ed è scattato il bacio con Zenga, subito dopo la puntata, durante la notte. Un bacio che sicuramente ha destato grande attenzione.