Annuncio inaspettato sulla pagina ufficiale del GF Vip: il programma fissa un imperdibile appuntamento con i Vipponi, cosa accadrà?

Il GF Vip di quest’anno ci ha regalato e continua a regalarci tante sorprese in tutti i sensi: mai come in questa edizione, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Liti feroci, amori sbocciati, ‘amicizie speciali’ e nomination choc hanno caratterizzato il GF Vip 5 e i colpi di scena pare non siano affatto terminati. Ne è stata l’ennesima prova la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, a cui è seguito un post puntata condito di pianti, abbracci inaspettati, chiarimenti e chi più ne ha più ne metta. L’annuncio pubblicato sul profilo ufficiale del programma non farà altro che aggiungere dettagli intriganti alla ‘soap’ generata in questi mesi dai Vipponi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

GF Vip, annuncio a sorpresa: cosa faranno i Vipponi domani sera

Poche ore fa il profilo Instagram del GF Vip ha comunicato una notizia ai fan del reality. Come sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte, ogni mercoledì in seconda serata i Vipponi organizzano il GF Vip Late Show, ideato e condotto da Tommaso Zorzi. Un format che sta avendo un successo incredibile, considerando che viene trasmesso su Mediaset Extra e a tarda ora. Ascolti pazzeschi per l’influencer che si conferma un vero mattatore nonostante la giovanissima età. Giochi, scherzi e interviste bizzarre sono gli ingredienti principali di tanto successo. Ebbene, domani sera i Vipponi si troveranno a dover rispondere alle curiosità del pubblico che su Twitter, tramite l’hashtag #GFLATESHOW potrà rivolgere loro delle domande. Prevediamo quindi dei colpi di scena parecchio significativi, sicuramente verranno fuori alcune verità mai svelate e magari qualche altro colpo di scena.

Che dire, ci sembra davvero un appuntamento irrinunciabile, non perdetevelo!