GF Vip, dopo il ‘bacio’ con Andrea Zenga, Rosalinda viene sorpresa da un comunicato di Alfonso Signorini: la reazione del fidanzato spiazza.

Soltanto da poche ore è terminata una nuova puntata del Grande Fratello Vip; una diretta ricca di colpi di scena, che ha visto al centro dell’attenzione tutte le vicende che negli ultimi giorni hanno animato la casa. Venerdì scorso, come sappiamo, c’è stata l’uscita di Maria Teresa Ruta, che ha abbandonato il reality dopo l’eliminazione, non senza dubbi e perplessità. Infatti, aveva avuto diversi momenti di scontro con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, e così, è avvenuto il confronto. Ma un colpo di scena ha spiazzato tutti, quando Alfonso Signorini ha comunicato quanto successo fuori a Rosalinda Cannavò. La bella attrice ha legato con Andrea Zenga, e in casa si è tanto parlato, ovviamente, anche del fidanzato Giuliano. Proprio quest’ultimo, ha avuto una clamorosa reazione in risposta.

GF Vip, clamorosa reazione del fidanzato di Rosalinda: dopo il bacio ha spiazzato tutti

Una puntata che ha spiazzato il pubblico, e che certamente ha avuto un certo seguito. Il Grande Fratello Vip continua a destare grande attenzione, e proprio per questo che gli ascolti sono decisamente alti. Un’edizione che si appresta ad essere una delle più lunghe, dato che il suo termine avrà luogo il 1 marzo, dopo un prolungamento di diversi mesi. Nella puntata andata in onda ieri, abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Al centro dell’interesse dei telespettatori, il legame sorto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due si sono mostrati sempre più vicini. Andrea in un momento di forte intesa ha deciso di dichiarare i sentimenti provati nei confronti della bella attrice, e Rosalinda non si è tirata indietro. Sono stati molti gli abbracci dati, tra sguardi nascosti e sorrisi improvvisi. E ovviamente, a tal proposito, in settimana, si è anche parlato della situazione della donna fuori, ossia del suo fidanzato Giuliano. Ma colpo di scena, durante la diretta Alfonso Signorini ha spiazzato tutti. Il conduttore ha comunicato che il ragazzo ha fatto arrivare tramite il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui, una richiesta che ha esteso a tutti, e anche alla bella attrice(Com’è Qui possibile vedere).

Un vero colpo di scena, che nessuno si aspettava. La reazione di Giuliano ha sorpreso tutti, e così Signorini ha spiegato quanto avvenuto.