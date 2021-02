GF Vip, la confessione shock dell’ex concorrente: “Io lo avevo in camera”, è successo tutto in diretta, durante la puntata di ieri sera.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto: dal ritorno in casa di Maria Teresa Ruta, alla proclamazione di Tommaso Zorzi come terzo finalista di questa edizione. Le emozioni, come sempre, non sono mancate. E non è mancata neanche una parentesi davvero singolare! Proprio durante la diretta, è spuntata fuori una questione che, negli ultimi giorni, ha fatto molto discutere il web: in casa c’è un topo? Un video apparso sui social mostra “qualcosa di strano” muoversi nella stanza blu, ai piedi del letto di Tommaso. Per molti si trattava proprio di un topo, ma c’è chi ha avanzato altre ipotesi. La risposta degli autori è arrivata ieri sera in diretta, come ha sottolineato Signorini: si trattava di una piuma bianca, caduta da una coperta. A smontare questa versione, però, ci ha pensato un ‘ex concorrente del reality, che si è lasciata andare ad una rivelazione shock. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, la confessione shock: “Io lo avevo in camera”, Patrizia De Blanck a ruota libera

Quella strana presenza avvistata qualche giorno fa in stanza blu era un topo? Secondo gli autori del GF Vip assolutamente no, si tratta di una piuma bianca. Un’ipotesi già apparsa nei giorni scorsi sul web. Ma c’è chi non è sembrata d’accordo con questa versione. Parliamo di Patrizia De Blanck, che, in diretta, ha confermato: “No no, che piuma della coperta! Era un topo bianco, io lo avevo nero in camera mia!”. Una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, la contessa sembrava essere davvero certa delle sue parole. In pochissimo tempo, sui social in tantissimi hanno commentato la scena. Ecco uno dei tanti tweet apparsi durante la serata:

Insomma, una scena davvero surreale! E voi, state seguendo queste ultime puntate del reality show di Canale 5? Mancano solo 15 giorni al gran finale: chi vincerà la quinta edizione del GF Vip?