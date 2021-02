GF Vip, la decisione shock di Dayane Mello: è successo dopo la puntata andata in onda ieri, 15 febbraio 2021.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip andata in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata dove è successo davvero di tutto, dalla proclamazione di Tommaso Zorzi finalista alle nuove nomination. E, come sempre, anche il post puntata è stato decisamente scoppiettante. Se da un lato i vip, in particolare Tommaso, hanno teso la mano a Giulia Salemi, dopo il suo crollo in puntata, dall’altro c’è stata una accesa discussione. Una discussione tra due grandi amiche della casa, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Tra le due, negli ultimi giorni, c’era già stata un po’ di freddezza, per via del flirt tra Rosalinda ed Andrea Zenga, che Dayane non sembra approvare. Ma a far infuriare la modella brasiliana, ieri sera, è stata la nomination che Rosalinda ha fatto a Giulia. Un gesto che non è piaciuto affatto a Dayane, che riteneva Rosalinda un’amica della Salemi. Dopo le scintille, arriva una drastica decisione per la Mello. Ecco cosa è accaduto.

GF Vip, la decisione shock di Dayane Mello: non lo aveva mai fatto prima

Qualcosa si è rotto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Negli ultimi giorni, le due amiche non sono così legate come prima. Complice il feeling nato tra Rosalinda e Zenga: un sentimento che Dayane non sembra ancora comprendere del tutto. Motivo per il quale Rosalinda ha scelto di confidarsi con altre persone e non con la Mello. Ma, ieri sera, un nuovo episodio ha inasprito ulteriormente i rapporti tra le due: Rosalinda ha scelto di nominare Giulia, spiazzando tutti. Una nomination inaspettata, dato il rapporto di amicizia tra la Cannavò e la Salemi. E a prendere le difese di Giulia è stata proprio Dayane, che non ha esitato a criticare la scelta di Rosalinda, proprio come ha fatto nei giorni scorsi con Tommaso, dopo la nomination a Maria Teresa Ruta. Nonostante il suo legame con Rosalinda, Dayane ha sottolineato cosa non ha gradito nei comportamenti della sua amica negli ultimi giorni, per poi prendere una drastica decisione. La concorrente, per la prima volta in questa edizione, ha lasciato il suo letto per trasferirsi nella stanza blu! Non era mai successo che Dayane lasciasse la stanza arancione, dove condivideva il letto proprio con Rosalinda.

Cosa accadrà nelle prossime ore? Ci saranno nuovi scontri o le due amiche chiariranno? Non ci resta che attendere le prossime news, direttamente dalla casa più spiata della tv!