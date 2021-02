Commento al vetriolo da parte di un’ex concorrente di questa edizione del GF Vip: la destinataria è proprio Rosalinda Cannavò.

Queste ultime settimane al GF Vip sono ricche di colpi di scena: liti, riappacificazioni, voltafaccia a sorpresa, tradimenti e tanto altro nella Casa più spiata d’Italia. Ogni puntata diventa più complicata per i Vipponi, che si trovano ‘tutti contro tutti’ per guadagnarsi la vittoria. Già al centro delle polemiche per la neonata storia con Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò ha stupito tutti ieri sera con la nomination fatta a Giulia Salemi. Le due hanno sempre avuto un discreto rapporto e questa mossa non è proprio andata giù alla sua amica Dayane Mello. La modella brasiliana le ha rimproverato di aver pugnalato alle spalle Giulia. Ma c’è qualcun altro che da fuori la casa ha delle cose da dire all’attrice sicula. Si tratta di un’ex concorrente con cui Rosalinda ha dei conti in sospeso.

Rosalinda nomina Giulia Salemi: critica al veleno da parte di un’ex concorrente

Molti ricorderanno che Sonia Lorenzini aveva lasciato la Casa perché eliminata al televoto proprio in seguito alla nomination fattale da Rosalinda. L’ex tronista non aveva nascosto di esserci rimasta molto male per il gesto di quella che considerava una sua amica. Anche in quell’occasione Dayane Mello si era schierata con Sonia, dicendo chiaramente all’amica come la pensava. In queste ore Sonia Lorenzini sui social ha risposto ad un utente che le chiedeva cosa pensasse della nomination di Rosalinda verso Giulia. A questo punto, l’ex gieffina ha risposto con una poesia ironica ma abbastanza pungente. In base al contenuto, la Lorenzini ha espresso il concetto che si è fatta dell’ex coinquilina, definendola una concorrente falsa e stratega, che con le sue ‘favole’, è riuscita ad arrivare alla fine del programma.

Voi da che parte state? Pensate ci sia un fondo di verità in quello che Sonia pensa di Rosalinda Cannavò?