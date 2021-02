Rosalinda Cannavò in lacrime: la concorrente del GF VIP ha avuto uno sfogo dopo la lite con Dayane Mello. E’ finita l’amicizia tra le Rosmello?

Ieri, lunedì 15 febbraio, è andata in onda la 40esima puntata del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini in diretta ha affrontato uno dei temi più caldi del momento: parliamo del flirt tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due gieffini negli ultimi giorni si sono scambiati tenerezze e tra loro pare stia nascendo qualcosa. Storce il naso Dayane Mello, l’amica dell’attrice che non crede nel nuovo presunto amore: proprio ieri sera in puntata se n’è parlato e Rosalinda non ha mandato giù alcuni commenti della brasiliana nei suoi confronti. Dopo la puntata, la Mello ha criticato nuovamente Rosalinda per la scelta di nominare Giulia Salemi: è ‘finita’ tra le Rosmello? Ecco cosa è successo.

GF VIP, Rosalinda in lacrime: “Io mi merito tutto questo?”, lo sfogo

Le due compagne d’avventura, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, si sono allontanate drasticamente: oltre il flirt con Andrea Zenga, la brasiliana non ha mandato giù la nomination di Rosalinda. L’attrice ieri sera, lunedì 15 febbraio, ha fatto il nome di Giulia Salemi, pur reputandola un’amica. La Mello ha rimproverato la Cannavò, convinta che potrebbe essere ‘tradita’ anche lei. Si è aggiunto al piccolo battibecco anche un aereo per le Rosmello: i fan di Dayane e Rosalinda hanno inviato il loro sostegno alla modella, provocando la reazione dell’attrice. L’aereo ha colpito in maniera positiva Dayane che ha commentato così: “Lei ha preso un’altra strada ormai, io faccio la mia e lei la sua. lei vive la sua storia d’amore e io vivo altre amicizie. Non c’è niente contro di lei”.

Rosalinda l’ha presa diversamente: l’attrice si è rifugiata nel letto ed è scoppiata in lacrime per l’accaduto. “Io mi merito tutto questo? Cosa ho fatto di male nei suoi confronti? Non ha tatto. Tutto è nato da quando mi sono avvicinata ad Andrea, parliamoci chiaro. Non sono una stupida. Io ho la coscienza a posto, però ci soffro perché ci tengo a lei. Che lei mi debba trattare come la scarpa vecchia mi fa stare male. Ci sono sempre stata per lei, l’ho giustificata in tutti i modi possibili. E lei è la prima a remarmi contro”: sono queste le parole di Rosalinda, consolata da Tommaso.

E’ finito il meraviglioso rapporto tra le due compagne d’avventura, chiamate dai fan ‘Rosmello’?