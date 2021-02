Gf Vip, si ferma la trasmissione: Signorini in totale imbarazzo; ecco cosa è accaduto durante la diretta di ieri sera.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip andata in onda ieri sera, 15 febbraio 2021, su Canale 5. Mancano soli 15 giorni al gran finale e, nella casa, ormai si gioca per vincere. A raggiungere Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli in finale è stato Tommaso Zorzi, il più votato del televoto con Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. E, proprio quest’ultimo, ieri ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Dopo la diffida inviata al programma qualche mese fa, della sua fidanzata Natalia Paragoni non si era parlato più. Ieri, però, per Andrea è arrivata una splendida sorpresa, ma prima è successo qualcosa di davvero incredibile! Proprio quando Alfonso ha chiamato Zelletta per aprire il blocco dedicato a lui, ecco che un particolare “imprevisto” costringe il conduttore a fermarsi. “Sono in imbarazzo”, ripete Signorini. Scopriamo cosa è accaduto proprio durante la diretta.

Gf Vip, si ferma la trasmissione: Signorini in totale imbarazzo, c’entra Andrea Zelletta

Una sorpresa inaspettata, quella ricevuta da Andrea Zelletta durante la puntata di ieri. La sua amata Natalia le ha inviato un dolcissimo video messaggio, che ha fatto sciogliere il cuore del concorrente. Un momento davvero emozionante, prima del quale, però, c’è stato un momento super esilarante! Quando Alfonso è tornato in casa, collegandosi con i vipponi, ed ha chiamato Andrea, quest’ultimo era proprio l’unico a mancare sui divani. Il motivo? Era in bagno! Secondi di totale imbarazzo per Alfonso Signorini, che con la sua solita ironia ha intrattenuto il pubblico. A chiamare Zelletta, fuori la porta del bagno, è andato Zenga, rendendo la scena ancora più esilarante. Insomma, quando si dice il bello della dirette! Ecco il momento dell’imprevisto, condiviso da Giuseppe Porro su Instagram:

Eh si, un momento davvero divertente, in mezzo a tante tensioni. E la tensione sarà alta anche nei prossimi giorni: in nomination, fino a venerdì, ci sono due vere colonne di questa edizione del reality, Stefania Orlando e Giulia Salemi. La meno votata delle due dovrà lasciare la casa proprio nella prossima puntata, ad un passo dalla finale. Chi è la vostra preferita? Appuntamento a venerdì sera per tutte le novità!