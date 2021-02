Giulia Salemi, abito nero con perle: il prezzo è sconvolgente

Nella quarantesima puntata del GF VIP 5, Giulia Salemi ha indossato un abito nero con perle: il prezzo è sconvolgente

Giulia Salemi è una delle modelle più affascinanti d’Italia. La ragazza è nata a Piacenza nel ’93 ed ha origini persiane. La madre, Fariba Tehrani, anche lei divenuta famosa, è di origini iraniane, mentre il padre è italiano. La Salemi ha iniziato giovanissima la carriera di modella, vincendo la fascia di Miss Piacenza e partecipando a Miss Italia 2014, dove si è classificata al terzo posto arrivando ad un passo dalla vittoria. La modella ha però conquistato le fasce Miss Sport Lotto Emilia Romagna e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Giulia ha fatto parlare di sé sfilando sul red carpet di Venezia con un vestito molto ‘sgambato’. In seguito ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Quelli che il calcio e Tiki Taka, oltre ad alcuni reality show come Pechino Express (insieme alla mamma) e il Grande Fratello Vip, dove si è fidanzata con Francesco Monte.

Giulia Salemi, abito nero con perle: il prezzo

La Salemi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Giulia ha trovato nuovamente l’amore nella casa più spiata d’Italia. Dopo la liason con Francesco Monte, infatti, la Salemi si è infatuata di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia e primo finalista del reality show di Canale 5. Ieri, durante la quarantesima puntata del GF VIP 5, la Salemi ha indossato un abito nero con delle perle. Si tratta di un modello corto e aderente con maniche lunghe, lo scollo rotondo e delle decorazioni in cristallo e finte perle su collo, maniche e gonna. L’abito è ovviamente griffato e il suo prezzo è da capogiro. Sul web, infatti, il vestito viene venduto a 955 euro, ma, essendo in periodo di saldi, è possibile trovarlo anche ad una cifra scontata.

L’abito, però, non porterà con se bei ricordi. Ieri, infatti, è stata una puntata disastrosa per Giulia Salemi. La modella iraniana è stata votata quasi all’unanimità per il televoto e anche alcuni dei suoi amici, come Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta le hanno voltato le spalle.