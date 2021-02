A poche settimane dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è raccontata in una lunga intervista: le parole.

Mancano pochissime settimane all’inizio di questa nuova ed imperdibile edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco, ma cosa dobbiamo esattamente aspettarci? Sappiamo benissimo che, dopo l’addio clamoroso di Alessia Marcuzzi, a prendere le redini in mano del famoso adventure reality di Canale 5 ci sarà proprio lei: Ilary Blasi. A parte, quindi, questa fantastica notizia, cos’altro dobbiamo aspettarci? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la colonna portante del programma. In una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha rivelato in anteprima qualche piccola ‘chicca’ sulla nuova edizione. A partire, quindi, da chi sarà l’inviato. Fino a come sarà strutturato il reality e, soprattutto, su chi vestirà i panni di naufrago. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, proprio sui concorrenti scelti, la conduttrice si lascerà andare ad un gran colpo di scena.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Isola dei Famosi, le parole di Ilary Blasi sulla nuova edizione: colpo di scena

Appurato che la data di esordio di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi sia l’11 Marzo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la sua condottiera. In una sua intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, Ilary Blasi si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, ha svelato qualche dettaglio in più sulla nuova edizione dell’adventure reality che partirà a breve. Al noto settimanale, la conduttrice romana ha svelato davvero ogni cosa. A partire, quindi, dall’inviato. Che, attualmente, ha rivelato di non sapere chi sarà. E, soprattutto, quanti ne saranno. Fino al cast scelto. È proprio in merito a questo che Ilary Blasi si è lasciata andare ad un gran colpo di scena. ‘Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile’, ha detto la conduttrice romana. Ecco, ma a chi si rivolgerà esattamente? Sappiamo benissimo che, qualche ora fa, un naufrago confermato ha dovuto ritirarsi per ovvi motivi, ma degli altri ne abbiamo conferma? Staremo a vedere!

Una cosa, però, è certa: il cast sarà davvero stellare. E noi non vediamo l’ora, voi?