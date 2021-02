Le Iene, spunta Aurora Ramazzotti: anche lei in trasmissione; il video è appena apparso sui social.

Tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene. Questa sera, 16 febbraio 2021, andrà in onda il consueto appuntamento settimanale con la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Una puntata che si prospetta ricca di contenuti super interessanti: dall’approfondimento sulla vicenda di Carlo Gilardi, allo scherzo a Floriana Secondi, vincitrice della seconda edizione del Grande Fratello, nel 2003. Ma un piccolo spoiler della puntata è arrivato attraverso il profilo Instagram di un amatissimo personaggio. Di chi si tratta? Di Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato un video davvero particolare. Diamo un’occhiata.

Le Iene, spunta Aurora Ramazzotti: sarà in puntata questa sera?

“Che dite questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”. È questa la didascalia dell’ultimo post pubblicato su Instagram da Aurora Ramazzotti. La bellissima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato un video in cui, con un effetto, si cambia d’abito e indossa la famosa divisa nera de Le Iene! Non è specificato quale sarà il suo ruolo, ma pare proprio che Aurora sarà presente nella puntata in onda questa sera. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post: i fan non vedono l’ora di seguire la puntata di questa sera per scoprire quali sorprese ha in serbo la simpaticissima Aurora. Ecco il video pubblicato su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram

L’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi

E negli ultimi mesi, il nome di Aurora Ramazzotti è balzato più volte in tv, nella casa del GF Vip. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, è una delle migliori amiche di Tommaso Zorzi, ma attualmente i due non sono in buoni rapporti. In occasione del San Valentino, Tommaso ha deciso di scrivere una lettera proprio alla sua amica, con la speranza di poter chiarire e recuperare il loro rapporto. Andrà davvero così?