Lino Guanciale racconta del suo amore profondo nei confronti di Antonella Liuzzi e un retroscena inedito sul matrimonio: i dettagli.

Un trionfo sia per la carriera artistica che per quella settimanale per Lino Guanciale che è da poco convolato a nozze con la sua bella Antonella Liuzzi. I due, come ricorda il settimanale “Intimità”, si sono sposati in gran segreto lontano da occhi indiscreti e da paparazzi pronti a spiattellarli sulle prime pagine dei giornali. Un amore intimo quello tra l’attore abruzzese e la bella barese che tendono a preservarlo come un vero e proprio sentimento prezioso. Il protagonista della serie di successo, in onda sulla Rai, Il commissario Ricciardi, svela di essere stato affascinato soprattutto per la grande determinazione e il forte temperamento della ragazza. Il loro non è stato, di certo, un amore graduale, ma un colpo di fulmine. Un amore passionale che li ha travolti in poco tempo, al punto di indurli al grande passo.

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi: spunta un retroscena inedito

Dopo la rottura con la con la fidanzata decennale nonché talentuosa attrice di teatro Antonietta Bello, terminata per l’insofferenza di lei alla distanza, Guanciale trova di nuovo l’amore tra gli scaffali di una libreria con Antonella Liuzzi. Un incontro casuale, ma fortuito e fatidico che ha spinto i due dopo soli due anni di conoscenza e d’amore a convolare a nozze. Un momento davvero bellissimo, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, entrambi hanno voluto vivere lontano da occhi ‘indiscreti’. Ecco, ma sapete che, a distanza di qualche mese dal loro matrimonio, l’attore ha svelato un inedito retroscena?

Antonella e Lino si amano alla follia, c’è da dirlo. Il loro amore pendolare, però, li mette a dura prova, in quanto i due sono costretti a spostarsi tra Milano e Roma. Lei lavora alla Bocconi di Milano come docente del Master in Corporate Finance, mentre lui continua a vivere nella sua casa romana. I due quindi non vivono insieme, ma sognano presto di avere un figlio.