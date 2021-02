Federica Panicucci è apparsa a Mattino 5 con una fasciatura ben visibile alle dita: lei stessa ha rivelato la verità sull’incidente.

Come ogni mattina, la bella e brava Federica Panicucci ci ha tenuto compagnia con il suo programma Mattino 5, in onda su Canale 5. Un appuntamento fisso da ben 12 anni ormai, da quando nel lontano 2009 sostituì Barbara D’Urso. Un successo che si rinnova ad ogni edizione e che ha visto avvicendarsi al suo fianco diversi giornalisti: Paolo Del Debbio, Claudio Brachino, Federico Novella e, dal 2016, Francesco Vecchi. Tanti i casi di cronaca affrontati in questi anni da Federica, sempre con la sua solita eleganza e la sua professionalità, grazie alle quali è diventata uno dei volti più apprezzati di Mediaset. Questa mattina però i telespettatori hanno notato un dettaglio che ha incuriosito tutti: Federica aveva le dita fasciate ed ha spiegato il perché. Ecco tutta la verità.

Federica Panicucci, la verità sull’incidente: lo ha rivelato in diretta

Sempre impeccabile anche nel look, questa mattina la Panicucci ha incuriosito tutti per il fatto di avere alcune dita fasciate. Raffaello Tonon che era tra gli ospiti della puntata, è rimasto colpito dal dettaglio ed evidentemente la conduttrice si è accorta della perplessità dell’opinionista: “Perché mi guardi così?”, gli ha chiesto. “È una nuova moda?”, ha risposto Tonon. A quel punto Federica ha spiegato la verità su quanto accaduto. “Ho avuto un incidente domestico, mettiamola così. Si nota molto? Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno. So che non è bellissimo da vedere ma non posso farci niente. Ho avuto momenti migliori”, ha raccontato. Tonon l’ha confortata dicendole:”Ciò non incide sulla tua eleganza e bellezza, incide sul nostro umore perché ci dispiace!”.

E come potremmo non essere d’accordo con Raffaello Tonon?