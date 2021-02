Regé-Jean Page, il Duca di Bridgerton è fidanzato: chi è la compagna

Il Duca di Bridgerton, Regé-Jean Page, è fidanzato: ecco chi è la compagna dell’uomo più ambito del momento

Regé-Jean Page è senza ombra di dubbio l’attore del momento. L’uomo è nato a Londra nel 1990 ed è figlio di un’infermiera del Zimbabwe e e di un predicatore britannico. Dopo aver trascorso l’infanzia ad Harare, capitale dello Zimbabwe, si è trasferito a Londra all’età di quattordici anni ed ha studiato al Drama Centre London. Ha iniziato la carriera sulle scene recitando a teatro nei drammi The Days of Rage, The History Boys e Il mercante di Venezia al Globe Theatre. Esordisce sul piccolo schermo nelle serie TV Casualty ed in seguito recita in Fresh Meat e Waterloo Road. Nel 2016, inoltre, ha fatto il suo esordio negli Stati Uniti interpretando Chicken George nella serie TV Radici. Il successo, però, è arrivato lo scorso anno, quando ha ottenuto il ruolo principale di Simon Basset nella serie di Netflix Bridgerton. La serie ha ottenuto un successo senza precedenti e le donne sono rimaste abbagliate dalla sua bellezza. Regé ha recitato anche al cinema in alcuni film come Survivor, Macchine mortali, Sylvie’s Love e una piccola parte in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1.

Regé-Jean Page è fidanzato: chi è la compagna

Tutte pazze per il Duca di Bridgerton: dopo il successo della serie televisiva, le fan vorrebbero conoscere dal vivo Regé-Jean Page. L’attore con origini zimbabwesi ha stregato le donne con la sua bellezza irresistibile. Le fan, però, resteranno deluse nel sapere che il cuore del Duca di Bridgerton batte già per una donna. L’attore è stato infatti paparazzato in compagnia di quella che pare sia la sua fidanzata. Come riporta il Daily Mail, infatti, il Duca di Bridgerton sarebbe legato sentimentalmente a Emily Brown. Pare che i due addirittura convivano dall’inizio del 2020.

La compagna di Regé-Jean Page non fa parte del mondo dello spettacolo. La donna, infatti, lavora come copywriter freelance e collabora per aziende molto note. La Brown, inoltre, gioca anche a calcio e in passato sarebbe stata legata all’allenatore Jack Badu. Lei e Page hanno comprato casa nel febbraio dello scorso anno, pochi dopo la fine delle riprese di Bridgerton. La loro abitazione, secondo il tabloid britannico, sarebbe costata 800mila sterline, circa 900mila euro.