A poche settimane di distanza dall’inizio di Sanremo 2021, è stata svelata un’anticipazione davvero clamorosa: cosa accadrà sul palco.

È il momento che tutti aspettavamo: l’inizio del Festival di Sanremo. Tra pochissime settimane ed, esattamente, il 6 Marzo, la settantunesima edizione della manifestazione musicale italiana avrà nuovamente inizio. Con al timone, per il secondo anno consecutivo, il simpaticissimo Amadeus, lo show si accinge a far trascorrere al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano delle cinque serate davvero incredibili. E, soprattutto, davvero imperdibili. E questo ce lo conferma il fatto che la kermesse scelta è davvero eccezionale. Ecco, la domanda sorge spontanea: ma cosa accadrà in queste cinque serate? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi! Alla redazione di AltraNotizia, è stata svelata una vera e propria clamorosa anticipazione su quello che vedremo nel corso di questa settantunesima edizione. Ecco, secondo voi, cosa sarà? E, soprattutto, a cosa assisteremo. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio alla redazione Altranotizia è stato Gaetano Castelli, lo scenografo della manifestazione musicale. Siete curiosi di sapere cosa ha svelato in anteprima esclusiva?

Festival di Sanremo 2021, svelata un’anticipazione incredibile: cosa accadrà sul palco

Appurato che, data l’emergenza Coronavirus, il Festival di Sanremo purtroppo sarà rigorosamente senza pubblico, siete curiosi di sapere cosa ci aspetta nelle classiche cinque serate? A svelare una vera e propria clamorosa anticipazione, come dicevamo precedentemente, è stato Gaetano Castelli, il suo scenografo. Alla redazione Altranotizia, infatti, il re della scenografia ha svelato, in anteprima esclusiva, qualcosa davvero di grandioso. Scopriamo insieme le sue parole. ‘Ho dovuto avanzare l’orchestra per ragioni di sicurezza e quindi sarà un grandissimo colpo d’occhio’, ha iniziato a raccontare il buon Castelli. Ma non solo. Oltre a questo, per la prima volta in assoluto, lo scenografo del Festival di Sanremo 2021 ha detto: ‘Ci saranno tre scale, che permetteranno di creare delle esibizioni anche coreografiche, la centrale fa avanti e indietro e con le due laterali ci sono persone che si incontrano, è un elemento importante per creare delle diagonali’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che questa edizione del Festival sia davvero grandioso. E che, soprattutto, sia ricco di incredibili novità. Cosa ne pensa, però, Gaetano Castelli dell’assenza del pubblico? Scopriamolo insieme. Anche se, vi anticipiamo, le sue parole vi sorprenderanno. Da quanto si legge, sembrerebbe che lo scenografo non abbia subito affatto un ‘colpo basso’. Anzi, ha asserito che, addirittura, non crede che sia un male che sia venuto per nuocere.

‘Innanzitutto non tutto il male viene per nuocere: per me il fatto che non ci sia il pubblico in platea alla fine sarà un bene sa’, ha iniziato a dire in merito all’assenza del pubblico. Continuando, poi, a svelare che si darà più importanza ai contenuti.