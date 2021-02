A pochissime ore dalla puntata di Martedì 16 Febbraio di Stasera tutto è possibile, abbiamo appresa una vera e propria brutta notizia.

Oggi è Martedì 16 Febbraio. E, come ogni Martedì che si rispetti, ci aspetta una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Ritornato su Rai Due a poco più di un anno dalla prima edizione condotta da Stefano De Martino, il divertentissimo show ci sta regalando dei Martedì sera davvero unici, incredibili e, soprattutto, super divertenti. Con degli ospiti che, settimana dopo settimana, sono sempre più fantastici e, soprattutto, con dei giochi straordinari, il bel De Martino è il condottiero di un programma davvero unico. E che, soprattutto, fa trascorrere al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano delle ore davvero spensierate. Ecco, ma cosa ci riserverà la puntata di questa sera? Chi sono gli ospiti? E, soprattutto, quale sarà la tematica? Ebbene, purtroppo abbiamo una brutta notizia da darvi a tal proposito. A renderla pubblica è stato il profilo Facebook ufficiale del programma. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Stasera tutto è possibile, brutta notizia a poche ore dalla puntata: cos’è successo

Il pubblico italiano, senza alcun dubbio, era in trepidante attesa per l’arrivo di questo Martedì. E, soprattutto, per la messa in onda di una nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Purtroppo, però, dobbiamo darvi una brutta notizia in merito: l’appuntamento di questo sera, Martedì 16 Febbraio, non andrà in onda. Ad ufficializzare questo vero e proprio ‘brutto colpo’ è stato il profilo Facebook ufficiale del programma. Proprio qualche ora fa, attraverso un divertentissimo video che racchiude i momenti più esilaranti della scorsa puntata, la pagina ci ha informato che l’appuntamento di questa sera non andrà affatto in onda. Cosa dobbiamo aspettarci, quindi? Il programma di Stefano De Martino è stato cancellato? Assolutamente no, state tranquilli! Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale della Rai, sembrerebbe che, questa sera, verrà mandata in onda una nuova puntata de ‘La Caserma’. Avete letto proprio bene: anziché andare in onda domani sera, Mercoledì 17 Febbraio, la quarta puntata del docu-reality di Rai Due andrà in onda tra pochissime ore. Una gran brutta notizia, c’è da ammetterlo. Anche perché, diciamoci la verità, l’appuntamento con Stasera tutto è possibile è diventato un vero e proprio piacevole impegno. E, dati i tempi che corrono, farsi due grosse e sane risate diventa un vero e proprio ‘must’.

Una bruttissima notizia, c’è da ammetterlo. Carissimi telespettatori di Stasera tutto è possibile, non abbiate paura: l’appuntamento con il programma di Stefano De Martino è stato soltanto rimandando alla prossima settimana.