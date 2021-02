In una sua recente intervista a Uomini e Donne Magazine, Michele Dentice è ritornato a parlare di Roberta Di Padua: le dure parole.

Dopo un mese dalla sua uscita da Uomini e Donne, uno dei programmi più seguiti su Canale 5, Michele Dentice ritorna a parlare di Roberta Di Padua, una delle dame più ambite del parterre femminile. Tra loro era in atto una conoscenza che non ha mai dato veri frutti. Lei lo accusava continuamente di una presunta relazione fuori dal programma, data la sua tendenza a sparire in serata e tarda notte. Lui, dal suo canto, forse per legittima difesa l’ha sempre accusata di pesantezza nella coppia. Adesso, a distanza di un po’ di tempo dal suo ‘addio’, il bel napoletano è ritornato a parlare della dama romana. Vediamo da vicino le sue parole.

Uomini e Donne, le parole di Michele su Roberta

Dopo non aver trovato la sua metà e quindi l’amore, Michele Dentice abbandona Uomini e donne. Dopo un mese, però, è ritornato a parlare di Roberta. Il motivo? È piuttosto semplice: il napoletano non soltanto si è difeso dall’accusa di avere una frequentazione all’interna, ma ha anche detto che, a detta sua, la dama romana non provava alcune sentimento per lui. ‘La conferma l’ho avuta il giorno in cui ho deciso di lasciare il programma’, dice Michele Dentice a Uomini e Donne Magazine. Continuano a dire che se davvero Roberta avesse provato qualcosa per lui, sicuramente avrebbe potuto dimostrarlo. O, al massimo, avrebbe potuto compiere un gesto di conforto nei suoi confronti. Che, come ricorderete, non c’è mai stato. ‘È stata impassibile, non ha mosso un dito, è stata fredda’, continua a dire il bel napoletano. Cosa succederà adesso, secondo voi? E, soprattutto, cosa ne penserà Roberta? Sappiamo benissimo che la dama romana ha un carattere davvero molto forte. E, in diverse occasioni, ha dimostrato di essere sempre pronta a dire la sua senza troppi ‘giri di parole’. Cosa farà adesso?

Secondo voi, adesso, cosa succederà?